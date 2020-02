La tienda de Microsoft filtró la fecha de lanzamiento de una colección de KH

A pesar de que Xbox One recibió Kingdom Hearts III en 2019, el resto de la franquicia no se encuentra disponible en esta consola. Para remediar este problema, Square Enix reveló durante X019 que Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 y Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue estaban en camino a esta plataforma, aunque no se proporcionó una fecha de lanzamiento en su momento. Ahora, gracias a la misma tienda de Microsoft por fin sabemos cuándo podría llegar parte de esta colección a Xbox One.

De acuerdo con la tienda en línea de Microsoft, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue llegará a Xbox One el próximo 18 de febrero. Al momento de escribir esto, ni Microsoft ni Square Enix han emitido un comunicado oficial al respecto, de igual forma, la página con esta información ha sido retirada.

Esto puede significar que el anuncio es inminente y en unos días esta colección estará en las manos de los usuarios de Xbox One, o, simplemente fue un error. Por otro lado, no hay información que hable al respecto de la fecha de lanzamiento de Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue contiene tres títulos:

-Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage –

-Kingdom Hearts χ Back Cover (película)

-Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

De igual forma, se desconoce si la recién anunciado Kingdom Hearts All-in-One Package estará disponible en Xbox One.

Vía: Gematsu