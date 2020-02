Cliff Bleszinski quiere trabajar en Gears of War una vez más

Cliff Bleszinski no ha tenido mucha suerte en los últimos años. Después de su salida de Epic Games en 2012, fundó Boss Key Productions, estudio que creó Lawbreakers y Radical Heights, dos de los más grandes fracasos que ha visto Bleszinski en su vida. Después de esto, parece que el desarrollo desea volver a sus rutas y se ha ofrecido para ser un consultor en el siguiente Gears of War.

Su apoyo no pudo ser ofrecido en un mejor momento. Hace un par de días se anunció que Rod Fergusson, director de The Coalition, dejaría el estudio para unirse a Blizzard. Cliffy B fue el responsable de los primeros tres juegos de Gears of War y trabajó arduamente para posicionar a esta serie como una de las más importantes para Microsoft y Xbox.

Según el productor y diseñador de videojuegos, hay un elemento y una idea que deseaba que se incluyese en la cuarta parte y que no llegó a hacerse.

Esta podría ser la gran oportunidad de Cliff Bleszinski para volver a trabajar en la industria que lo vio crecer y madurar como desarrollar. Sin embargo, por el momento se desconoce si The Coalition o Xbox están en pláticas con Bleszinski, ni quien será el sucesor de Rod Fergusson.

Even if I gave 3 pages of notes on the Gears 6 take I'd wager the perception around the community would be lovely.

There's one thing they haven't gotten to that I wanted SO BAD for G4 that they never did. UGH.

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) February 6, 2020