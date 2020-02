Rod Fergusson deja The Coalition para unirse a Blizzard

El notorio jefe de Gears of War, Rod Fergusson, estará dejando de trabajar en The Coalition para poner a prueba sus conocimientos y expertise en Blizzard, específicamente trabajando en la franquicia de Diablo, donde se encargará de supervisar el progreso de Diablo IV, y cualquier otro proyecto relacionado a la saga.

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ — Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020

“A partir de marzo, me estaré uniendo a Blizzard para supervisar la franquicia de Diablo. Mi despedida será agridulce ya que amo a nuestra familia de Gears, los fans, y todos en The Coalition y Xbox. Gracias, ha sido un honor y privilegio trabajando con todos ustedes.”

Como una última despedida, Fergusson compartió un conmovedor Tweet sobre su trayectoria en la franquicia de Gears of War:



I began working on Gears of War over 15 years ago and since then, it has been the joy of my life. But now it’s time for a new adventure. I leave Gears in the great hands of The Coalition and can’t wait for everyone to play Gears Tactics on April 28. pic.twitter.com/Az5w0B631i — Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020

“Empecé a trabajar en Gears of War desde hace 15 años, y desde entonces, ha sido la alegría de mi vida. Pero ahora es tiempo de una nueva aventura. Dejo Gears en las grandiosas manos de The Coalition y no puedo esperar para que todos jueguen Gears Tactics el 28 de abril.”

Fuente: Rod Fergusson