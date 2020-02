Primer vistazo a Keanu Reeves como Neo en Matrix 4

The Matrix 4 finalmente está en desarrollo y ahora el primer vistazo a Keanu Reeves como Neo ha surgido en internet. La producción se está llevando a cabo en San Francisco, donde Reeves fue sorprendido por un fan que compartió un video del actor en el papel.

Aunque el actor todavía no está de regreso en la famosa gabardina de cuero de la trilogía original, este vistazo nos indica cómo podría verse Reeves dentro de la cinta, en un atuendo un poco más casual. Velo por ti mismo aquí abajo:

?The Matrix 4 filming in San Francisco! – Feb 5 2020

Thanks to @dougdalton IG Story?https://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t

— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020