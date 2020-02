Sam Raimi en pláticas para dirigir Doctor Strange 2

Sam Raimi, que ayudó a disparar las películas modernas de superhéroes en 2002 con Spider-Man, está en pláticas para dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Madness para Marvel Studios.

Raimi reemplazaría al director original, Scott Derrickson, quien abandonó el proyecto el mes pasado tras diferencias creativas con la productora. Derrickson permanecerá como productor ejecutivo. Por otra parte, Raimi deberá ponerse al corriente antes de que comience oficialmente la producción en mayo de este año. Por el momento Marvel no ha dicho nada al respecto.

Después de haber concluido con la trilogía original de Spider-Man para Sony en 2007, la participación de Raimi como director en el mundo del cine disminuyó considerablemente. En su lugar, el cineasta prefiere mantenerse ocupado como productor, ayudando a re-lanzar múltiples franquicias como Poltergeist y su propio clásico Evil Dead.

Fuente: Variety