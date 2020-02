Cyberpunk 2077 no incluirá VR porque ‘aún no es viable’, asegura CDPR

Si esperabas tener la oportunidad de pasearte por Night City con tus gafas de realidad virtual, entonces te tenemos malas noticias. En una reciente entrevista con ONMSFT, John Mamais, de CD Projekt RED, afirmó que la desarrolladora polaca intentó el VR con Cyberpunk 2077, pero creen que todavía no es viable.

“Intentamos con el VR. Estábamos pensando sobre el VR, pero aún no estamos haciendo nada con VR. Tenemos kits de desarrollo para VR., algunas cosas podrían funcionar en VR, pero creo que, todavía no es muy viable. No hay mucho dinero por hacer en VR. Es algo muy experimental, pero sí, me gustaría. Me gusta el VR, pero todavía no vamos a hacer nada con él.”