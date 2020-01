Doctor Strange 2 se queda sin director

Scott Derrickson ha anunciado que él y Marvel Studios se irán por caminos separados debido a “diferencias creativas” y ahora ya no dirigirá Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Derrickson, quien también dirigió la primer película del hechicero en 2016, aún seguirá como productor ejecutivo en el proyecto.

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP.

