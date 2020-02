¡Todos los juegos de Kingdom Hearts estarán disponibles en un sólo paquete!

Kingdom Hearts es una serie extensa con juegos en diferentes consolas y plataformas. Para nuestra fortuna, Square Enix ha decidido lanzar una colección enorme conformada de prácticamente todos los juegos de la saga hasta ahora, incluido Kingdom Hearts III.

Conocida simplemente como la Kingdom Hearts All-in-One Package, incluye Kingdom Hearts The Story So Far y Kingdom Hearts III. Esta gigantesca colección estará disponible 17 de marzo en PlayStation 4 por sólo $49.99 dólares. Por el momento no se ha revelado si esta experiencia llegará a Xbox One.

Kingdom Hearts All-in-One Package contará con 10 experiencias en total. Algunos son juegos completos, otros son sólo adaptaciones cinemáticas de ciertos juegos. Esto es todo lo que incluye:

-Kingdom Hearts Final Mix

-Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

-Kingdom Hearts 358/2 Days (escenas remasterizadas en alta definición)

-Kingdom Hearts II Final Mix

-Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX

-Kingdom Hearts Re:coded (escenas remasterizadas en alta definición

-Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

-Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-

-Kingdom Hearts X Back Cover (película)

-Kingdom Hearts III

Por el momento se desconoce si estará incluido Re:Mind, el reciente DLC de Kingdom Hearts III. Si nunca has disfrutado de esta combinación de Final Fantasy con Disney, esta es tu gran oportunidad.

The brand-new #KingdomHearts All-in-One Package is coming on #PS4 to North America on 3/17!

This physical bundle includes:

✅KINGDOM HEARTS –The Story So Far–

✅KINGDOM HEARTS III

Experience the series for the first time or all over again!

More info: https://t.co/a8YPGxY0EL pic.twitter.com/Apqb2cg6FM

— KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) February 5, 2020