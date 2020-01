Revelan Project Xehanort, nuevo juego para móviles de Kingdom Hearts

El día de hoy, Square Enix reveló que ya se encontraban trabajando en múltiples juegos de Kingdom Hearts, y que uno de ellos podría llegar “muy pronto”. Bueno, pues parece ser que dicho título ha sido revelado como Project Xehanort, un nuevo juego de la saga para celulares.

Por medio de Twitter, la compañía hizo oficial la existencia de este proyecto:

Welcome to the official Twitter page for “Project Xehanort”, an all-new KINGDOM HEARTS experience planned for Spring 2020!

Read about our “Guess the Name” Twitter campaign on the Project Xehanort website: https://t.co/G8NEwhmS2Y pic.twitter.com/S5cWIyCdJN

— Project Xehanort (@projectxehanort) January 23, 2020