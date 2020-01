Éste podría ser el título para la nueva película de Saw

La franquicia cinematográfica de Saw está entrando a una nueva etapa gracias a Chris Rock y su director Darren Lynn Bousman. Durante 2019, nos enteramos que el reboot de Saw estaba siendo presionado por Lionsgate y Twisted Pictures para terminar lo más pronto posible. Desde que finalizó su producción a mediados del año pasado, seguimos esperando por conocer más detalles, y ahora al menos ya tenemos una idea del posible título que podría tener este futuro largometraje.

De acuerdo con un listado del distribuidor de películas canadiense, Mongrel Media, Spiral: From the Book of Saw es el título que llevará esta nueva cinta. Dicho listado incluso agregó la fecha de lanzamiento, el elenco y el portal experto en terror, Bloody-Disgusting, parece respaldar esta información.

El título Spiral: From the Book of Saw tiene cierto sentido, debido al lugar que tiene esta franquicia ahora. La entrega pasada exploró la idea de que las enseñanzas de Jigsaw se convirtieron en un tipo de religión para los asesinos seriales después de que el antagonista haya llevado a cabo su visión durante las primeras siete películas de la saga, y esta nueva entrega parece que retomará un poco esta historia.

Via: Bloody-Disgusting