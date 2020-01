Se filtra el posible menú de inicio para el devkit del PS5

Hasta el momento, no hemos tenido ninguna filtración sobre el diseño final que tendría el PlayStation 5, pero por otra parte, su kit de desarrollador ha tenido múltiples filtraciones. La mayoría de éstas son sobre su exterior, lo cual no tiene tanta relevancia debido a que el diseño final no lucirá de esa manera. Varios insiders que ya cuentan con uno de estos kits incluso han dicho que es más potente que el devkit del nuevo Xbox, aunque no podemos decir con ciencia cierta si esto es realmente verdadero.

Dicho todo esto, otro supuesto vistazo sobre el devkit del PS5 ha salido a luz, excepto que esta vez se trata de la interfaz de usuario de la consola, o el menú de inicio, como prefieras decirle. Al igual que el devkit, luce bastante simple y definitivamente no es un indicativo de cómo lucirá la versión que llegue a nosotros los consumidores. Velo por ti mismo aquí abajo:

Esta imagen viene de una publicación en 4Chan de un usuario que asegura trabajar en un estudio de videojuegos que ya cuenta con uno de estos devkits. Como siempre, al igual que con todos los rumores y filtraciones, recomendamos tomar este tipo de información con reserva.

Via: Reddit