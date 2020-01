Review – Kingdom Hearts III Re Mind

Un DLC que reimagina la conclusión de Kingdom Hearts III

¡El tiempo pasa volando! Hace exactamente un año los fans de Square Enix celebraban la llegada de Kingdom Hearts III, esa tercera entrega por la que estuvieron aguardando pacientemente por más de una década y que, parecía, jamás llegaría. Desde entonces han transcurrido ya 12 meses, periodo que muchos han utilizado para concluir con la mágica aventura de Sora y sus amigos o, incluso, para adentrarse en ella y recorrer toda su extensa travesía hasta llegar al tercer y último capítulo que nos maravilló a inicios del 2019.

Como dije en mi reseña original del juego, creo que la manera en la que concluyó la primer gran saga de Kingdom Hearts fue la adecuada. Si bien no fue perfecta y no respondió a todas las incógnitas , sí cerró de manera digna la historia de Sora y esclareció muchas de las dudas más grandes que se tenían en aquel entonces. Incluso, me atrevo a decir que ésta fue del agrado de todos los fans y que dejó más que satisfechos a quienes temían por la manera en la que todo terminaría.

Precisamente, uno de los puntos en los que más sufrió el juego y se convirtió en uno de los principales blancos de quejas fue la ambigüedad con la que solía presentarse la historia. Aunque la narrativa no era tan rebuscada como la de títulos anteriores y nos permitía seguir el hilo de la trama principal, no estuvo exenta de caer en clichés y de presentarnos sucesos y situaciones que sólo generaban más preguntas. No fueron tantas (o al menos no a mi parecer) pero, ciertamente, muchas dieron pie a debates entre los fans que, por varios meses, discutieron sobre lo que aconteció al final y el futuro que le deparaba a la franquicia.

Personalmente creo que esto fue un plan con maña de Tetsuya Nomura, el director del juego, ya que por todos es sabido que gusta de narrar historias rebuscadas que dejan cabos sueltos y hasta pistas que hacen suponer lo que podría venir en el futuro de su parte. Y si a esto le sumamos que por lo general los juegos de KH suelen recibir al poco tiempo de su salida nuevas versiones – conocidas como Final Mix – que añaden más elementos que los enriquecen respecto a su contraparte original, entonces era obvio que llegaría una nueva edición de KH3 que incluyera más contenidos con los que se intentaría resolver todo.

Es así como llegamos al día de hoy y nos topamos con Re Mind, un DLC que viene a cumplir el rol que tienen las susodichas versiones Final Mix pero con un formato más conveniente para el jugador que ya acabó con la campaña y que se quedó con sed de más. Pero eso no es todo ya que también se distingue por ser una expansión que, además de añadir material adicional, también se enfoca enteramente en la parte final del título, la misma que más controversia generó. Estamos pues, frente a un contenido de paga que más que expandir la experiencia de juego, quiere resolver todas las dudas surgidas en el ocaso del viaje de Sora así como brindarnos un vistazo de lo que le depara a la serie. La pregunta es, ¿en verdad lo vale?

El final de Kingdom Hearts III: Toma 2

Antes de entrar en detalles sobre Re Mind, quiero mencionar que en ningún momento hablaré de spoilers sobre la historia Kingdom Hearts 3, aunque si tocaré algunas ideas centrales de su desenlace y de las que parte el concepto detrás de este DLC. Además, debo enfatizar que este contenido se sitúa en la parte final de la campaña, por lo que es necesario haber concluido con la misma para tener acceso a éste. Si aún no la terminas, te sugiero que vayas y acabes el juego ya que así podrás ver de lo que va todo y apreciar todas las novedades que ofrece, incluso las más sutiles.

Dicho esto, lo primero que debe señalarse de la expansión es que se conforma de dos partes. La primera consiste de Re Mind, un episodio extra que se desarrolla al mismo tiempo que el arco final de KH3 pero desde un enfoque alterno en el que se explora la odisea secreta que Sora tuvo que pasar luego de haber concluido su último combate con Xehanort. Aquí, nuestro héroe será llevado a revivir todos los sucesos previos a su último duelo, aunque ahora con la intención de explorar los corazones de sus amigos y descubrir las emociones que sintieron en esos momentos cruciales, mismas que le ayudarán para dar con el paradero de su compañera Kairi.

Viéndolo de manera fría, se podría decir que Re Mind es una versión 1.5 en la que se da un nuevo repaso de lo que ya vimos en la parte final de Kingdom Hearts; tanto la narrativa como los combates que se exploran son los mismos que ya experimentamos. No obstante, esto se ve complementado con algunas secuencias nuevas que dan mayor trasfondo a muchos de los hechos que vemos durante los créditos, así como con la opción de dejarnos controlar momentáneamente a otros personajes que también participaron en la batalla contra la Organización XIII, tales como Roxas, Aqua, Riku y Kairi. Aunado a lo anterior, el episodio también ofrece algunos combates nuevos y algunas secciones nuevas para explorar en el mundo de Scala Ad Caelum, el cual apenas y sirvió como campo de batalla en la historia original.

En apariencia son pocas las novedades técnicas que vemos en Re Mind, pero todas ellas funcionan de maravilla y le añaden frescura a la jugabilidad. Por un lado, los personajes adicionales que controlamos se sienten un tanto diferentes a como se maneja Sora, pero no por ello dejan de ser veloces e interesantes y sus movimientos especiales resultan por demás vistosos. Por su parte, las nuevas cinemáticas lucen increíbles y muestran un lado interesante e inédito de lo que ya habíamos visto.

Otro punto a destacar es el esquema de combate. Para la ocasión, Square Enix implementó algunas mejoras (gratuitas) que hacen que los enfrentamientos se sientan más fluidos y dinámicos de lo que de por si ya eran. De entre todas esas correcciones y adiciones se encuentran un conjunto de habilidades para Sora que lo dejan reincorporarse rápidamente a la pelea luego de recibir daño y mediante movimientos que pueden desencadenar en algunos combos. Si te familiarizaste con los controles del juego, entonces es un hecho que notarás la forma tan discreta pero eficaz en que dichas técnicas mejoran la jugabilidad.

Un gran reto con increíbles sorpresas

Una vez que hayas concluido con Re Mind se desbloqueará la segunda parte de la expansión llamada Limitcut Episode. Ésta se sitúa un año tras los sucesos de la historia central y nos relata el modo en el que Riku (acompañado de algunos personajes de Final Fantasy) buscan la manera de traer a Sora de vuelta. Lamentablemente, esta premisa no se desarrolla de la manera que muchos esperaban y sólo sirve para adentrarnos a la que es la verdadera razón de ser de este episodio: un modo de batalla contra jefes.

En el Limitcut Episode, nuevamente tomaremos el control de Sora dentro de una habitación especial en la que reviviremos algunos de los combates más icónicos y memorables de la serie contra los miembros de la Organización XIII. Sin embargo, todos y cada uno de estos cuentan con un nivel de dificultad alto, por lo que están diseñados para que los jugadores más experimentados, pongan a prueba sus habilidades y destrezas con las Keyblades.

Creo que este segundo capítulo es el que más disfrutaran aquellos que prefieren el gameplay sobre la trama. Y no es para menos ya que la fortaleza de este recae en lo variado que son los enfrentamientos contra los jefes que, pese a ser personajes conocidos, tienen sus propias mecánicas y guardan varias sorpresas con las que podrán someternos si es que nos descuidamos. Además, no está demás decir que de lograr vencer a todos los jefes se liberará un combate extra que, en definitiva, se postra como la verdadera recompensa de toda la expansión por todo lo que muestra y significa.

Tristemente, el lado donde más flaquea esta segunda parte es en su historia. Como ya dije, la premisa que nos presentan sirve apenas y como una justificación para el modo de juego, por lo que al final sentí que todo lo que expone resulta intrascendente. Peor aún, siento que desaprovechó bastante la oportunidad de utilizar a los personajes de Final Fantasy (mismos que jamás vimos aparecer en KH3) ya que estos apenas y aportan algo para la endeble premisa del capitulo.

Un DLC pensado para los fans

Siendo firme en mis palabras y retomando lo que mencioné al inicio del texto, creo que Kingdom Hearts III fue un grandioso juego con le dio un cierre fabuloso a las aventuras de Sora, Goofy, Donald y el resto de los Keyblade Masters. En ese sentido, creo que éste ya era demasiado bueno por si mismo y, aún y con sus imperfecciones e incógnitas, bastó para que cualquiera se sintiera satisfecho con su desenlace.

Pero como suele suceder con muchos juegos populares, hay quienes simplemente se quedaron con ganas de más y que hasta sintieron que un paquete tan completo como KH3 no fue suficiente para dejarlos satisfechos. Si tu estás en esa categoría, creo que Re Mind tiene todo lo necesario para mantenerte entretenido. Las nuevas vertientes de su narrativa y los enfoques que expone, así como las batallas adicionales y opciones de juego con las que fue dotado, hacen sentir renovado a esa conclusión con la que muchos quedamos conformes. Aunado a ello, el segundo episodio Limitcut añade ese nivel de desafío que muchos creyeron le hizo buena falta a la aventura, y lo justifica con una gama de combates memorables en los que un solo error puede llegar a costarnos todo nuestro esfuerzo.

Sin duda alguna, me queda claro que Re Mind es un DLC pensado y dirigido para todos los fans más asiduos de Kingdom Hearts. Sus contenidos no son pocos, pero ciertamente son justamente los que los amantes de la franquicia esperaban tras acabar el juego principal. No es algo que sea imprescindible pero, si eres fan, entonces lo amarás tanto como al juego principal.