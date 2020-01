Al director de God of War le gustaría ver una serie del videojuego

The Witcher ha sido un enorme éxito para Netflix, dándole a esta plataforma de streaming una de las primeras temporadas más vistas en la historia. Aunque la serie está basada en libros, parte de su popularidad también se le debe a los videojuegos, pero ¿qué otros podrían replicar el éxito de The Witcher en la pantalla chica? Bueno, si le preguntas a Cory Barlog, director de God of War, seguramente ya sabes lo que dirá.

Por medio de Twitter, Barlog respondió que le gustaría ver una adaptación de God of War en la pantalla chica:

El director no tardó en aclarar que este tweet no era ninguna pista ni nada que indicara que ya se está trabajando en la serie. De igual manera, sigue siendo interesante pensar cómo sería una adaptación de Kratos a la televisión. Incluso si sigue la historia de la más reciente entrega, la serie podría funcionar bastante bien.

