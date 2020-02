New Horizons sólo te dejará guardar una isla por Switch

Cada día falta menos para que sea 20 de marzo y por fin gocemos de unas merecidas vacaciones en una isla tropical en compañía de Animal Crossing: New Horizons. A pesar de que todavía hay información que desconocemos, gracias a la parte trasera de la caja alemana del juego, tenemos un par de datos interesantes sobre el siguiente gran título para el Nintendo Switch.

Lo más importantes, es que, lamentablemente, sólo tendremos la opción de utilizar una isla por cuenta. Así es, en New Horizons no existe la posibilidad de tener varias partidas al mismo tiempo. De igual forma, no podrás transferir datos guardados o datos de usuario a otra plataforma. Así que será mejor que te comprometas con un Switch.

En temas más alegres, se ha revelado que si deseas adquirir New Horizons de manera digital, necesitarás 6.2 GB de espacio libre en tu Switch. Por otro lado, se ha confirmado que el juego tendrá compatibilidad con Amiibo, aunque por el momento se desconoce cuál será su función.

Hablando de Animal Crossing: New Horizons, aquí te decimos cómo funcionará el modo multiplayer. De igual forma, Nintendo venderá cajas vacías del Switch de Animal Crossing.

