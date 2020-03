Sony Rusia no ha lanzado Modern Warfare 2 Campaign Remastered en PS4

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ya se encuentra disponible como una exclusiva temporal en PlayStation 4. Sin embargo, parece que no todos pueden disfrutar de este título en estos momentos. En específico, reportes de la cuenta Call of Duty Rusia de Activision indican que Sony Rusia se ha rehusado a liberar este juego.

Aunque por el momento se desconoce la razón detrás de esta decisión, algunos apuntan a que tiene relación con la misión de “No Russian”. Esta sección del juego es infame, debido a que en ella, los jugadores toman el control de Joseph Allen, que es un agente encubierto de la CIA y se encuentra participando en un tiroteo masivo en el aeropuerto de Moscú.

A pesar de esto, la cuenta oficial de Call of Duty en Rusia, ha mencionado que el juego llegará a Xbox One y PC, vía Battle.net, el 30 de abril. Este es el mensaje que han compartido:

“Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered es una campaña de 2009 completamente ficticia, recreada en calidad HD. SIE decidió no vender el juego en la PS Store rusa. Esperamos el lanzamiento del juego en forma digital para PC en Battle.net y en consolas Xbox”.

Por el momento no hay una declaración por parte de Sony. Esperemos que esta situación sea aclarada lo más pronto posible. Por lo mientras, los usuarios de PlayStation 4 en el resto del mundo ya pueden disfrutar de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Vía: Call of Duty News