Review – Watch Dogs: Legion

¿CANTIDAD ES CALIDAD?

Una de las franquicias que se ha vuelto un pilar en Ubisoft durante estos últimos años, es Watch Dogs, sin embargo, estos juegos se han caracterizado por tener una gran inconsistencia. La compañía francesa no ha seguido un camino lineal con estos títulos, y con Legion no es la excepción, ya que Ubisoft Toronto decidió innovar al presentar un videojuego sin ningún personaje principal, dando la posibilidad al usuario de disfrutar Londres con cualquier persona que se encuentre en la calle. Este concepto sin duda, representaba un gran reto para el desarrollador ¿Ubisoft Toronto logró entregar un buen título con este tipo de gameplay? A continuación, te contaré mi opinión.

NPC: CONCEPTO DEL PASADO

Lo que más llama la atención de Watch Dogs: Legion es obviamente el gameplay innovador que presenta, al eliminar la idea de Non Playable Character (Personaje no jugable) y brindarte la oportunidad de poder jugar con cualquier individuo que te encuentres recorriendo las calles de Londres, y esto es un concepto muy atractivo, pues el juego te brinda el enorme poder de la elección, del poder decidir con quiénes salvarás Londres, ya sea que quieras reclutar a puros ancianos, vagabundos, maestras, luchadores, anarquistas, espías, hackers, médicos, policías, trabajadoras de la construcción, choferes, desarrolladoras, diseñadores, modistas, estilistas; no importa la profesión u oficio, cualquiera se podrá unir eventualmente a las filas de DedSec.

El proceso de reclutamiento es bastante sencillo, al ir escaneando diferentes personas y decantarte por alguna, tendrás que hablar con ella, te pedirá algún favor y al llevar a cabo la tarea, aceptará unirse a la resistencia. En el caso de que esta persona no esté a favor de DedSec, se vuelve un poco más complicado que se sume a las filas, tendrás que hacerle más favores para que modifique su opinión sobre este gran grupo de hackers y la convenzas de juntar fuerzas. Regularmente, este es el caso de los policías y guardias privados de Albion, la facción enemiga del juego.

Esta noción de eliminar los NPC resulta un arma de doble filo, pues es realmente entretenido ir simplemente caminando en las calles de Londres para ir buscando potenciales seguidores a tu causa, además de que a mi no me resultaron repetitivas las misiones de reclutamiento, pues ayuda mucho que estén repartidas a lo largo del mapa, tengan diferentes temáticas y los objetivos se cambien.

La parte mala de esta arma de doble filo es la pérdida de identidad a raíz de la falta de un protagonista claro, una gran historia depende de un gran protagonista, tenemos múltiples ejemplos en la historia de los videojuegos, como lo son Master Chief en HALO, Link en Zelda, Kratos en God Of War, Ellie en The Last Of Us, Marcus Fenix en Gears Of War; cuando el protagonista está bien escrito y cuenta con aspectos emocionales profundos, el usuario se identifica al instante y genera un fuerte sentimiento de afinidad, aspecto que se pierde totalmente en Legion. Ya que puede que te agrade como luche un profesor de artes marciales, o te de risa como intentas escapar de Albion usando una señora de 80 años, pero se termina por perder la identidad de un gran personaje dentro del gran colectivo que es DedSec.

Otro problema que presenta este sistema al eliminar del juego los personajes no jugables es la variedad de modelos de rostros en las personas, pues al tener que animar a una enorme población de una ciudad, los desarrolladores pensaron en utilizar moldes de facciones similares, modificando únicamente algunas características como color de piel, cabello y ojos, resultando esto en un problema, ya que he estado en ocasiones reclutando a alguien que luce muy similar al personaje que estoy usando en ese momento, disminuyendo el grado de mi inmersión en el juego y toda esta dinámica de Legion.

Hablando un poco más sobre el gameplay, Watch Dogs: Legion presenta un nuevo sistema de combate, el cual resulta bastante simple y sencillo, ya que solo tienes botones para pegar, romper la guardia y esquivar golpes, haciendo de las peleas mano a mano algo bueno, a secas.

Mientras que el uso de armas esta más desarrollado y resulta más entretenido, ya que tienes a tu disposición un arsenal de armas no mortales y otras normales, será tu decisión si eres un agente implacable en el campo, o le perdonas la vida a tus enemigos. La forma de apuntar y disparar se siente bien, teniendo en cuenta las anteriores entregas de Watch Dogs, Legion genera una buena experiencia en este rubro.

Durante tu tiempo en Londres armando la resistencia, te acompañará en todo momento Bagley, una Inteligencia Artificial muy similar a J.A.R.V.I.S. del Universo MARVEL. Esta voz será la guía en tus misiones, dándote datos necesarios para que logres triunfar, además de algunos chistes y bromas que resultan agradables, generando con esto que Bagley haya sido una gran adición al universo Watch Dogs.

VUELVE LA OSCURIDAD A WATCH DOGS

Watch Dogs se presentó con Aiden Pearce y una historia de origen bastante oscura, pero para la segunda entrega de esta franquicia, Ubisoft optó por aligerar la trama, llenar de color al juego, y dejar mal paradas a las grandes empresas tecnológicas en San Francisco de la mano de Marcus Halloway y DedSec.

Para esta ocasión, Ubisoft Toronto decidió que era momento de regresar con una historia con temas densos y oscuros, y totalmente realistas desafortunadamente. Sin contarte spoilers, la historia de Watch Dogs: Legion se centra en la lucha de DedSec para recuperar la ciudad de Londres, que se encuentra bajo el enorme poder e influencia de la organización de seguridad Albion, Marie Kelly, y Zero Day, un grupo rival de hackers que desafiaron el status quo de la capital inglesa.

La trama de Legion toca temas bastante oscuros como lo son la trata de personas, mercado negro de órganos, polarización social, racismo, clasismo, la creación de un Estado cuasi militar, y creo que aquí radica el mayor acierto de Ubisoft Toronto al realizar este juego.

Watch Dogs por el tipo de juego que es, funciona más con una historia con temas densos, oscuros, y no tan alivianados como los que se tocaron en la secuela de 2016, por lo que fue una muy buena decisión regresar al origen y usar a la ciudad de Londres para poder reflejar un escenario que podría no estar muy lejano de la realidad, ante un mundo cada vez más polarizado y gobernado en ocasiones por políticas de miedo irracionales.

El punto negativo de la campaña de Watch Dogs: Legion sería los patrones de las misiones, que en ocasiones se llegan a repetir, ya que se te pide infiltrarte en algún lugar, hackear una central de datos para recopilar información y reanimar lo que pasó en un momento y lugar determinados utilizando tecnología de Realidad Aumentada, sobre todo al inicio del juego.

Si gustas aumentar un poco la dificultad del juego, aparte de configurar esta opción, Watch Dogs: Legion te presenta la oportunidad al iniciar tu partida de activar la Muerte Permanente, que significa que cuando alguno o alguna de tus agentes muera en el campo de batalla en el que se ha convertido Londres, no podrás usarlo de nuevo. En el caso de que la tragedia inunde tu grupo de DedSec y todos hayan estirado la pata, el juego se terminará para ti y tendrás que volver a iniciar, sin duda es una apuesta interesante y que tal vez, para una segunda visita a la campaña, valdría la pena probar, ya conociendo lo que pasa en la historia y los peligros que te esperan en Londres.

LONDRES DISTÓPICA ESTÁ LLENA DE ACTIVIDADES

Otro de los puntos más fuertes es el diseño y la ejecución de la versión distópica de Londres, ya que está llena de detalles, edificios muy bien hechos, personas constantemente circulando, autos variados, y que te invita fuertemente a explorarla hasta su último rincón, sobre todo las áreas que están restringidas, porque en ellas encontraras puntos de tecnología con los que podrás adquirir mejoras para tus agentes, dispositivos y hackeos. También podrás descubrir audios y textos sobre la ciudad de Londres y todas las malas actividades que están realizando Albion y el Clan Kelly, y reliquias que son objetos curiosos distribuidos a lo largo del mapa.

Legion ofrece dos opciones de movilidad en el mapa, que son por auto y por puntos de viaje rápido, que son las estaciones de metro a lo largo y ancho de Londres. Los puntos de viaje rápido son bastante convenientes, ya que hay varios de ellos en todo el mapa, además que los tiempos de carga no son excesivamente largos, al menos en la versión de Xbox One estándar.

Las mecánicas de gameplay para manejar un automóvil mejoraron mucho en comparación con sus predecesores, sin llegar a ser perfectas, ya que al subirte a un auto la cámara hace unos movimientos desconcertantes. Como bien lo sabrás, el volante de los vehículos en la capital inglesa se encuentra del lado derecho, contrario a lo que estamos acostumbrados, por lo que toma cierto tiempo adaptarse a esto, aunado a que la circulación también es del lado contrario, por lo que te esperan algunos choques por manejar del lado opuesto.

Para poder generar una verdadera resistencia, tienes que hacer que los habitantes de Londres abran los ojos, y observen que el verdadero enemigo no es DedSec, por lo que deberás realizar algunas tareas como desenmascarar a Albion o al gobierno, eliminar objetivos VIP, hackear propaganda, todo esto con el fin de alimentar la popularidad de tu movimiento y que los distritos, en los que se encuentra dividido el mapa, se levanten en contra de esta terrible situación y organizaciones. Al concluir con todas las tareas, se abrirá una misión final para conseguir que el distrito sea miembro de la resistencia.

Si lo que buscas es descansar un poco de las misiones y simplemente disfrutar de la ciudad, Watch Dogs Legion te tiene cubierto, ya que, sumó algunas actividades adicionales como lo son, tomar cerveza, jugar a los dardos, dominar un balón de futbol, hacer entregas de pedidos y mercancía y peleas de boxeo clandestinas. Ubisoft Toronto se lució con esta versión de Londres, que resultará en múltiples horas de juego sin aburrimiento.

MICROTRANSACCIONES ¿ERAN NECESARIAS?

En el menú de Watch Dogs: Legion podrás encontrar un apartado destinado a microtransacciones, y uno se pregunta ¿qué podría vender Ubisoft dentro de este juego? La respuesta a esta interrogante son objetos estéticos, como atuendos para tus agentes de DedSec, skins para tus autos y armamento.

Yo pienso que este tipo de objetos a la venta no es necesario para tener una agradable experiencia en Londres, ya que dentro del mismo juego, al recoger dinero, podrás comprar ropa, accesorios y skins, sin tener que volver a abrir tu cartera. Tal vez las microtransacciones jugarán un mayor rol cuando el modo online sea lanzado en Watch Dogs: Legion a finales de este 2020.

DEDSEC ME HA HACKEADO

Mi experiencia en el juego iba muy bien; tiempos de carga sin ser excesivos, gráficas de buena calidad, buen comportamiento de la Inteligencia Artificial dentro de mis misiones en Londres… hasta que crasheo al entrar a la tienda dentro del título. No le di mayor importancia a este suceso, sin embargo, volvió a repetirse este error. Aunque esto fuera molesto, bastaba con reiniciar el juego y segur disfrutando de Londres, pero todo se fue por la borda cuando Ubisoft lanzó un pequeño parche en la noche del miércoles, que supuestamente arreglaría los bugs que se habían presentado durante el acceso anticipado de Watch Dogs: Legion. Desafortunadamente estos megabytes que se supondrían sanarían los archivos, terminaron por enfermarlos.

Cuando se terminó por instalar este parche, volví a iniciar Watch Dogs: Legion para seguirlo evaluando, y me tope con la sorpresa de que al llevar a cabo mi misión el título se crasheó una vez más. Al reiniciar otra vez Legion, descubrí que según el juego, no había terminado la misma misión que justo recién había concluido, por lo que me dispuse a hacerla de nuevo, no obstante, me fue imposible ya que al entrar a una cinemática la pantalla se quedó en negro con ruido de fondo. Este error sucedió en dos ocasiones.

Después de rezar para que no volviera a pasar esto, el juego logró cargar la cinemática, una sonrisa se dibujaba en mi rostro, al pensar que el error había quedado atrás y podría volver a disfrutar de Legion…no podía estar más equivocado. Al día siguiente volvía a Londres con el ánimo a tope, dispuesto a seguir ayudando a DedSec para que lograra recuperar lo perdido, una pantalla de carga después, y volví a ver que según el juego, ¡SEGUÍA SIN PASAR LA MISMA MISIÓN!

Esto resulta verdaderamente frustrante y que tristemente, mina bastante lo que en términos generales es un título sólido, pero que cuenta hasta el momento con bugs en varias misiones. Un ejemplo de esto me ocurrió en una tarea en la cual debía rescatar a una persona, y esta debía seguirme a una zona segura, no obstante, el personaje jamás me siguió. Ojalá Ubisoft ponga a disposición del público un parche pronto, que realmente resuelva los errores y los usuarios puedan disfrutar de un juego por el cual pagaron dinero en una época en la que no es muy abundante.

FUTURO DE WATCH DOGS LEGION

Al observar el contenido que próximamente llegará a este juego, un verdadero aficionado a Watch Dogs no puede hacer otra cosa que no sea emocionarse, ya que dentro del Season Pass, llegará Aiden Pearce, el protagonista de la primera entrada de esta franquicia, junto a otros personajes, expansiones de historia y demás contenidos.

Ubisoft también lanzará contenido extra de forma gratuita, como el modo Online del juego, misiones nuevas de historia, y modos adicionales, apostándole a que Watch Dogs: Legion tenga una larga vida dentro de las consolas de los videojugadores. También teniendo en cuenta que al comprar la versión para esta generación se te otorgará de forma gratuita el título para el Xbox Series X o el PS5.

LA LEGIÓN CUMPLIÓ EL EXPERIMENTO

Hasta antes de que me fuera imposible seguir progresando en la historia, realmente estaba disfrutando de Watch Dogs: Legion. Como fan de la franquicia lamentaba al principio un poco la falta de un protagonista, no obstante con el pasar de las horas, el concepto de jugar con quién sea iba siendo más de mi agrado, pues el reclutar miembros es una actividad entretenida. La ciudad de Londres es uno de los mejores mapas que he visto en un buen tiempo, teniendo un gran nivel de detalle y que te invita a descubrir todos los secretos, pero desafortunadamente todo lo bien hecho por Ubisoft se ve afectado por errores graves y molestos que espero sean arreglados pronto para que mi legión siga creciendo.