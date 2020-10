Godzilla llegará a Fall Guys con un traje oficial

Fall Guys tal vez ya no sea tan popular como hace unos cuantos meses, pero eso no significa que sus desarrolladores hayan disminuido sus esfuerzos por traer nuevo contenido al juego. Como parte de las celebraciones por Halloween, tendremos un traje oficial de Godzilla y acá te decimos cómo y cuándo podrás conseguirlo.

I can’t explain how excited I am to let you know that GODZILLA will be coming to Fall Guys next week

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 27, 2020