Review – The Quarry

Parece que se tratase de una broma, pero han pasado aproximadamente siete años desde que llegó Until Dawn a la PlayStation 4, siendo una propuesta de horror que no tenía demasiados precedentes. Ya que se trataba de una aventura interactiva en la que se nos ofrecían decisiones para progresar dentro de una trama Hollywoodense.

Recuerdo que esta creación de Supermassive Games llegó a ser tan popular, que incluso había streams dedicados al juego, en los cuales los espectadores tomaban la decisión en lugar del propio jugador. Todo para ver si los personajes lograban sobrevivir un día a o más o por el contrario, si terminaban sucumbiendo a las horrorosas criaturas de la oscuridad infinita de aquella montaña llena de nieve.

Si bien fue un juego bastante bueno para su tiempo, por alguna razón no salieron ningún tipo de secuelas, nada más allá de los títulos de la saga The Dark Pictures Anthology que no llegaron a ese nivel de popularidad. Y con esto, muchos fans siguieron manteniendo la esperanza de contar con un sucesor espiritual.

Afortunadamente, esta petición se cumplió con el anuncio de The Quarry, un regreso a las tramas de terror y decisiones que pueden perjudicar a los diferentes personajes. Y en esta ocasión, la producción corre a cargo de 2K, por lo que la experiencia no se va a limitar aparecer en una sola consola como hace siete años.

A pesar de tener todo el trasfondo suficiente de su lado. ¿Realmente valdrá la pena este juego? ¿O solo será más de lo mismo? Pues bien, eso lo veremos en la siguiente Atomix Review que con gusto he preparado para ustedes. Así que sin nada más que mencionar, vamos dándonos un paseo por el campamento hechizado Hackett’s Quarry.

El verano termina con la prueba definitiva

La premisa de The Quarry nos lleva a un campamento de verano llamado Hackett’s Quarry, lugar en el que surgen acontecimientos misteriosos en torno al círculo de nueve adultos jóvenes. Estos son un grupo de supervisores contratados para cuidar a los niños campistas, mismos que están a punto de abandonar el sitio para ir a sus respectivos hogares.

Sin embargo, cuando están a punto de retirarse uno de los personajes detecta que el motor de su camioneta empieza fallar, razón por lo cual el dueño del campamento tendrá que alejarse para buscar reparaciones. Esto deja a los protagonistas una noche más bajo la luz de las estrellas, algo que no tendría mayores repercusiones.

Aunque como esto es una historia de terror, no iban pasar muchas horas para que estos jóvenes descubran que no son los únicos que se encuentran en el campamento. Pues poco a poco se irán separando para sobrevivir a una criatura que habita el bosque, una que puede acabar con ellos uno a uno si se lo propone.

Como se puede leer, la trama es un tanto similar a lo visto en Until Dawn, con un viaje que aparenta ser de lo más normal, hasta de repente se desata un caos sobrenatural frente a un grupo de jóvenes. Esto bajo un trasfondo con giros de trama cuestionables, dado que hay algunos que no se ven venir y otros un tanto cliché.

Con este pequeño argumento introductorio el equipo de Supermassive Games nos da a entender que una vez más se han visto influenciados por historias de terror de cintas provenientes de Estados Unidos. Las principales fuentes pueden ser Viernes 13, Halloween, Pesadilla en la Calle Elm, Scream, La Masacre de Texas, entre otras franquicias de renombre en el género slasher.

Debo resaltar que la mayoría de la historia me pareció buena, a pesar de contar con giros que ya se ven venir a leguas de distancia. Aunque claro, no voy negar para nada que existen inconsistencias, entre ellas los cortos tiempos de traslado que tienen los personajes para pasar de una sección a otra del bosque.

Un gameplay repleto de decisiones

En The Quarry manejaremos a nueve personajes principales, a través de sus ojos y puntos de vista experimentaremos la trama, ya sea al mencionar una línea de diálogo o avanzar en tercera persona. Estos últimos momentos solo ocurren en partes muy puntúales, dado que un 70% serán cinemáticas que cambiarán según las elecciones.

Normalmente, los personajes estarán hablando en torno a un tema en específico, y durante las conversaciones surgirán dos ramas de decisión, estas afectarán el curso de los acontecimientos que están por venir a menor o mayor manera. Una de las más notables es lo que piensan nuestros compañeros, con sentimientos de admiración o decepción según tomemos alguna iniciativa en concreto.

Por su parte, se menciona que ciertas elecciones no van a ser olvidadas por los personajes, así que si abandonas a alguno en una decisión de vida o muerte en la que se deban ayudar, sentirá resentimiento más adelante. Sabrás que cada uno de estos momentos se activa al aparecer la leyenda de “Camino elegido” o “Camino Actualizado” en la pantalla.

También, hay secciones del videojuego en la que todo se torna a ser un shooter con una mira no tan precisa; un ejemplo sería el de disparar a unas sandías que se encuentran a una distancia considerable. Fallar o acertar los tiros tiene sus consecuencias, entonces es interesante prestarse para presenciar los dos escenarios posibles de la trama.

Para finalizar esta parte, hay que tener en mente las interrupciones, momentos en los que puedes irrumpir en un acontecimiento para que se lleve a cabo otro completamente diferente. En ocasiones hacer estas interferencias traerá recompensas, pero también se debe guardar prudencia y no apretar el botón de acción en ciertos momentos.

Estar atentos es la clave para seguir vivos

The Quarry no solo cuenta con una toma de decisiones que nos deja elegir sabiamente, sino que también lleva una especie de quicktime events que exigirán tengamos altos reflejos. Hay que prestar atención de forma constante durante el juego, de lo contrario, esto va repercutir en lo que le deparé a los nueve personajes protagonistas.

Creo que el ejemplo más claro son aquellas escenas de persecución en la que alguna criatura salvaje o personaje antagonista vaya tras nosotros, con nuestro avatar corriendo a toda velocidad para salvarse de morir. Sin embargo, los obstáculos naturales como rocas, troncos, escaleras y demás estarán a la orden del día, y si nos caemos al apretar incorrectamente los botones es probable que el personaje caiga a su tumba.

Otro elemento interesante es el de mantener presionado el botón de acción para salir de una situación compleja, esto es para contener la respiración y que no nos descubran en una escena. También hay que apretar de forma consecutiva este mismo botón para escalar barrancos, o subir a plataformas que le cuesten trabajo a los chicos.

No está de más comentar, que existe la posibilidad de enmendar nuestros errores de dedos o decisiones erróneas, dado que en toda la partida tenemos tres vidas para intentar salvar a quienes cayeron por nuestra culpa. Por supuesto, si se llegan a terminar tendremos que continuar con los jóvenes que aún no hayan sido consumidos por la parca.

A pesar de contar con estas oportunidades, es un poco frustrante el reiniciar una gran parte del nivel para rescatar a los personajes, esto se debe a que no podemos hacer que las escenas vayan más rápidas a pesar de haberlas visto ya. Así que si decides retroceder, ve preparando las palomitas para todo el tiempo de espera que te vas a llevar hasta llegar al momento deseado.

Los objetos serán la respuesta a ciertos enigmas

Al igual que en Until Dawn, durante nuestro trayecto en The Quarry nos vamos a encontrar con diferentes mecanismos con los cuáles interactuar, esto puede ser desde switches para abrir puertas o acertijos que debamos descifrar. No son muchos, pero al menos quitarán el factor repetitivo que puede llegar a sentirse a momentos.

También están disponibles las pistas, objetos que pueden ser de simple adorno o que servirán más adelante. Poniendo como ejemplo, están unos cohetes que cierto personaje se encuentra en el suelo, los cuales le van a servir más adelante para distraer al enemigo, pero si nunca los tomó, tendrá que apañárselas de otra manera para salir con vida.

Todas estas pistas y utensilios estarán repartidos en los momentos en que podemos mover al personaje en tercera persona, no son espacios tan abiertos para la exploración, pero nos ponen una luz especial para identificar los objetos. A pesar de esto, si no se es tan observador podríamos terminar saltándonos algún objeto.

Algo adicional dentro de los escenarios son las diferentes cartas del tarot que nos vamos a encontrar, estas servirán para las tomas de decisiones que nos aguardan en los siguientes minutos. Así que al explorar los escenarios es vital recorrer cada rincón para toparnos con alguna, son necesarias para no ir a ciegas en el recorrido.

Haremos uso de las tarjetas al hacer una transición entre los 10 capítulos que el juego nos ofrece, se puede utilizar solo una o ninguna, pero esto depende si quieres llevarte una sorpresa para bien o para mal. Y hablando de los capítulos, todos tienen una duración decente, al menos pasarás ocho horas de tu vida en la primera vuelta.

La única ventaja que puedo resaltar, es que una vez hayas dado una vuelta completa del juego vas a desbloquear la selección de capítulos para regresar a tomar decisiones diferentes, salvar a algún personaje, tomar algún ítem perdido y más.

Accesibilidad y tipos de juego que se adaptan al multijugador

Entre las opciones que encontramos en The Quarry está la de controles que se pueden configurar según las necesidades del jugador, algo que le será de ayuda en los momentos de persecución. También, hay diferentes filtros para dar una atmósfera de película de terror con degradados, incluyendo uno a blanco y negro.

Vale la pena señalar ,que hay un modo para usuarios con vista daltónica, algo que poco a poco se va implementando en los juegos más recientes para no prescindir de algún sector en específico. Esto incluye no solo a la enfermedad más conocida, sino también a otras variaciones que se identifican de forma puntual.

Algo que también me llamó la atención, es que se cuenta con un modo multijugador en línea e igual en local. En el primero, quienes se conecten tendrán la posibilidad de votar en las diferentes decisiones de la historia. Y en el segundo, los usuarios podrán turnarse el control de cada personaje para así seguir su propio camino de elecciones.

Esta última adición es bastante interesante, dado que ahora quienes se dediquen a tener un público en vivo como los streamers, ahora podrán gozar de una interacción más directa con ellos. En Until Dawn no se contaba con un multijugador, por lo que los acompañantes no eran tan participes de lo que experimentaba el usuario con el control.

También, hay un modo película que te permite disfrutar la historia sin tener que mover un dedo, tan solo hay que seleccionar entre tres opciones: Todos viven, todos mueren o personalizada. Esta última te dejará hacer ajustes para que algunos caigan y otros sobrevivan a la noche del campamento.

Por cierto, el multijugador en línea llegará hasta el 8 de julio mediante una actualización.

Gráficos y música terroríficamente destacados

Los últimos puntos que me gustaría tocar en esta reseña de The Quarry, son tanto los gráficos como la música. El primero destaca por el diseño de escenarios, de personajes y uso de colores. Parecer ser que con cada entrega Supermassive Games busca superarse en este apartado, y al menos con este juego se puede notar el poder del Unreal Engine.

Hablando de PC, versión en la que me baso para hacer esta reseña. Todo va de forma bastante fluida, así que si cuentas con una máquina de poder medio no vas a tener ningún problema. Pero si no es así, recomendaría bastante rebajar la parte técnica a un nivel más abajo, pues se podrían presentar lagueos si tu dispositivo no es tan potente.

En cuanto al nivel de realismo en los personajes, a día de hoy todavía sigue siendo complicado implementar las caras y gestos realistas en los diferentes modelos. Aquí no hay excepción, pues si bien hay cosas destacables, aún existen momentos de inexpresividad. Esto lo podríamos ignorar un poco, pues los avatares se parecen mucho a sus respectivos actores.

En el elenco tenemos a David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Alien), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) y algunos más que te resultarán familiares. Sin duda, es un apartado en el que 2K no escatimó presupuesto alguno.

Pasando a la música, se cuenta con dos opciones antes de iniciar una nueva partida, la de piezas licenciadas o el modo para streamers. El primero consiste en canciones de bandas musicales o solistas como la propia Ariana Grande. Este es recomendado por el propio juego, pues es un complemento que encaja perfecto.

Por otro lado, está la música de ambientación, la cual se encuentra libre de derechos, pudiendo utilizarse para hacer transmisiones en directos y no tener infracciones por parte de disqueras. Esto ya se ha visto en otros juegos, el más reciente es el de The Guardians of The Galaxy de 2021.

A esto me gustaría agregarle el doblaje de los personajes que se escucha bastante convincente, aunque en ocasiones la sincronización puede tener ligeros desfases a pesar de haberse capturado con el motion capture. Sin embargo, no es algo que interrumpa la experiencia de juego.

Disfrutable para los fans de las cintas de terror

En conclusión, puedo decir que The Quarry es una experiencia bastante disfrutable a pesar de parecerse bastante Until Dawn, dado que cuenta con los clichés establecidos en las películas de horror. Claro, hay partes donde la trama se gira un tanto inesperada, pero eso es poco en comparación a todo lo que se puede adivinar por pura intuición.

Al igual que con otros títulos del estilo, cuenta con un sistema de elecciones que te harán pensar bastante las cosas antes de elegir un camino a seguir entre los nueve personajes principales. Camino que puede verse interrumpido si no estás atento a los quicktime events, razón por la cual despegar los ojos del monitor no es una opción.

Por su parte, los gráficos vuelven una vez más a sorprender gracias al uso que Supermassive Games y 2K le dieron al Unreal Engine, dando una atmósfera terrorífica que usa los colores de manera inteligente. A eso se le suma una minuciosa selección de música licenciada que le va como anillo al dedo a este videojuego.

En resumen, si estás buscando una película interactiva que te mantenga al filo del asiento, es lógico que The Quarry va a ser ese título que va a saciar tu sed de misterio o terror. No obstante, si estás buscando una revolución en este género tanto en narrativa como en la parte jugable, desafortunadamente vas a tener que seguir esperando a una entrega posterior.

Si quieres comprobar todo por ti mismo, este sale a la venta el próximo 10 de junio. Disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.