Con la compra de Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix por parte de Embracer Group, propiedades como Tomb Raider y Deus Ex pasarán a las manos del conglomerado europeo. Sin embargo, muchos se siguen preguntando qué sucederá con los proyectos de Marvel. Debido a que este es un negocio con Disney, la situación no es tan simple, por lo que el CEO de Embracer Group ha señalado que todo dependerá de la compañía de ratón.

Como parte de la presentación financiera más reciente, Lars Wingefors, CEO de Embracer Group, señaló que las series de Marvel’s Avengers y Marvel’s Guardians of the Galaxy seguirán prosperando, siempre y cuando Disney dé el visto bueno. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Todos los juegos que han sido desarrollados por los estudios están incluidos en la transacción. Sin embargo, se necesitan varias aprobaciones de empresas externas para cerrar esta transacción. Y los licenciantes potenciales, como has mencionado, pueden entrar en esas aprobaciones requeridas”.

De esta forma, queda claro que la palabra final respecto al futuro de estas dos series recae completamente en Disney. Considerando que Marvel’s Avengers y Marvel’s Guardians of the Galaxy fueron proyectos de Square Enix, la compañía del ratón nunca habló de forma clara sobre el desempeño de estos dos títulos.

Considerando que hay planes para integrar a un nuevo personaje a Marvel’s Avengers en el futuro, es probable que Disney esté de acuerdo con que estas propiedades sigan en manos de Crystal Dynamics y Eidos Montreal, incluso con la compra de Embracer Group. Solo nos queda esperar y ver qué tipo de decisiones toman todas las compañías involucradas.

Nota del Editor:

Bajo un nuevo enfoque, una secuela de Marvel’s Avengers, una no que no trate de ser un juego como servicio, sería un cambio muy bien recibido. De igual forma, la secuela de Marvel’s Guardians of the Galaxy es algo que muchos esperan con ansias. Solo sería cuestión de que Embracer Group tenga las expectativas correctas con estos proyectos.

