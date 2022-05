Petición para sacar a Amber Heard de Aquaman, alcanza cifras millonarias

No es sorpresa que en la actualidad la actriz Amber Heard se haya ganado el desprecio de muchas personas, puesto que en este momento está en una batalla legal en contra de Johnny Depp. Quién hace no mucho tiempo la demandó por difamación, pues en años anteriores ella lo acusó de haber atentado contra ella, afirmaciones no del todo ciertas.

Por esa misma razón, tanto los seguidores de Depp como el público en general, han tratado de exponer a la actriz en redes, tratando así de que no la consideren para futuros proyectos en el cine y TV. Eso llevó a la gente a crear una petición para que le quiten el papel de Mera en Aquaman and The Lost Kingdom, la cual en este momento ya alcanzó 3,3 millones de firmas.

En dicha petición se menciona la siguiente leyenda relacionada al caso Heard, Depp:

Los hombres son víctimas de abuso doméstico, al igual que las mujeres. Esto debe ser reconocido y se deben tomar medidas para evitar que un abusador conocido sea celebrado dentro de la industria del entretenimiento.

Vale la pena mencionar, que tras el escándalo inicial, Depp fue despedido de franquicias importantes como Animales Fantásticos y Piratas del Caribe. Puesto que las empresas no querían ningún tipo de relación con el actor. No obstante, no le dieron ningún tipo de beneficio de la duda, algo que se le otorgó de manera casi inmediata a Amber Heard.

La película de Aquaman 2 está contemplada para estrenarse el 17 de marzo de 2023.

Nota del editor: Con esta petición firmada, es evidente todo el rencor que se tiene contra la actriz, mismo que ella misma se generó por declaraciones falsas y pistas algo confusas. Sin embargo, es probable que la película siga adelante. Esto se debe a que las filmaciones están bastante avanzadas, sería dinero perdido para Warner Bros. Pictures.

Vía: Gaming Bible