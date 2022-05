No es una sorpresa escuchar que tanto Marverl’s Avengers como Marvel’s Guardians of the Galaxy no lograron cumplir con las expectativas financieras de Square Enix. Pese a las buenas críticas del trabajo de Eidos Montreal, la compañía japonesa constantemente menciona que estos títulos ocasionaron una pérdida de dinero. De esta forma, un analista ha señalado que esta fue una de las razones principales por las cuales la división de América del Norte fue vendida a Embracer Group.

De acuerdo con David Gibson, analista en MST Financial, el fracaso comercial de Marvel’s Avengers y Marvel’s Guardians of the Galaxy le costaron $200 millones de dólares a Square Enix en los últimos dos años. Aunque esta cifra no ha sido corroborada por la compañía japonesa, esta información suena bastante real considerado la forma en la que los creadores de Final Fantasy hablan constantemente sobre estos dos proyectos.

Marvel – that’s the reason why Square sold its NA team for $300m. Because in a little under two years they lost $200m on two Marvel games. But it still looks like a low price given the optionality on probably 4 AAA titles coming through. #SquareEnix #Embracer — David Gibson (@gibbogame) May 2, 2022

Junto a esto, Square Enix comentó que los tres estudios que le vendió a Embracer Group, Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal, generaron un total de $200 millones de dólares entre ellos en 2021, pero de esos, solo $8 millones fueron operativos. Sin duda alguna, una cantidad de dinero que no suena tan mal en papel, pero es incomparable con lo que otras divisiones de la empresa generaron.

En temas relacionados, un analista ha señalado por qué Square Enix vendió sus estudios a un precio “tan bajo”. De igual forma, Crystal Dynamics seguirá trabajando en el desarrollo del nuevo Perfect Dark.

Nota del Editor:

Los dos juegos de Marvel de Square Enix tuvieron puntos positivos, especialmente Guardians of the Galaxy, pero al final del día, las ventas de estos proyectos no lograron cumplir con las expectativas de la compañía, cubriendo así los altos costos de producción, las licencias de los héroes y, en el caso de Avengers, la constante creación de contenido. Una lástima.

Vía: David Gibson