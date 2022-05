Para muchos, la compra de Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal por parte de Embracer Group fue algo totalmente inesperado, pero para otros, la verdadera sorpresa fue ver que estos tres estudios fueron adquiridos por solo $300 millones de dólares. Aunque por el momento se desconoce por qué se eligió este precio “tan bajo”, un analista revela varias razones al respecto.

Considerando que las últimas compras de estudios en la industria de videojuegos han llegado a los miles de millones de dólares, muchos se sorprendieron al darse cuenta de que tres estudios y varias propiedades famosas fueron vendidas por $300 millones de dólares. Al respecto, Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, mencionó que esto se debe a que los estos equipos han tenido un desempeño comercial por debajo de lo esperado. Esto fue lo que se comentó al respecto:

For reference, Crystal Dynamics had a profit margin of 3.6% in 2021 while Eidos Montreal had a profit margin of 0.65% in 2021.

Square Enix as a whole had an operating income margin of 14.2% last year. pic.twitter.com/2F5mGmu4Ln

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 2, 2022