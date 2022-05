Éstas son las IP que pierde Square Enix

La compra de Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal por parte de Embracer Group no solo se trata de los estudios, sino que varias propiedades de Square Enix también estarán en la mano de este conglomerado. Aunque en su comunicado se mencionan algunas, aquí te decimos qué series dejarán de estar a cargo de la empresa japonesa.

En el comunicado oficial sobre la compra de estos tres estudios, se menciona que las propiedades de Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain y “más de 50 juegos del catálogo anterior de Square Enix Holdings” ahora estarán en las manos de Embracer Group. Junto a esto, Crystal Dynamics también es responsable por Project Snowblind, Whiplash, Mad Dash Racing, Crash n’ Burn, Solar Eclipse, Gex y Soul Reaver.

Junto a esto, recordemos que en el catálogo de propiedades occidentales de Square Enix encontramos nombres como Sleeping Dogs, del cual no tenemos información, al menos por el momento, sobre su destino. De igual forma, se desconoce exactamente qué sucederá con los juegos de Marvel. Este es un tema que no se toca en ninguno de los comunicados de las compañías, por lo que no hay información certera al respecto.

Sin embargo, es muy probable que Disney siga trabajando junto a Square Enix para llevar parte del universo de Marvel a los videojuegos. Junto a esto, la compañía japonesa conservará los derechos de Just Cause, Outriders y Life is Strange, propiedades occidentales populares.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre la compra de estos estudios aquí. De igual forma, esto es lo que hará Square Enix con el dinero que recibirán.

Nota del Editor:

Un gigantesco legado por parte de tres estudios, o más bien dos, ya que Square Enix Montreal se encargaba de juegos móviles de Hitman y Tomb Raider, por solo $300 millones de dólares. Una ganga sin duda alguna.

Vía: Embracer Group