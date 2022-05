Aunque todavía es muy temprano para hablar sobre el futuro preciso de Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal, el cual seguramente cambiará de nombre, tras la compra de Embracer Group, el estudio detrás de Deus Ex ha mencionado que ya han comenzado a trabajar en varios proyectos usando el Unreal Engine 5.

Durante la reciente junta de inversionistas de Embracer Group, en donde se dio a conocer la compra de los tres estudios, David Anfossi, jefe de grupo en Eidos Montreal, ha mencionado que el estudio ya está trabajando en diversos proyectos usando el nuevo motor gráfico de Epic Games. De esta forma, se deja de lado el propio engine del estudio.

Aunque hay rumores sobre un nuevo Deus Ex, por el momento no hay información preciosa sobre el futuro del estudio. El último proyecto de este equipo fue Marvel’s Guardians of the Galaxy, el cual fue un éxito con la crítica, pero Square Enix calificó como un fracaso.

Es así que Eidos Montreal se suma a varios estudios, entre ellos Crystal Dynamics, en comenzar a usar el Unreal Engine 5 para sus próximos juegos. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la compra de Embracer Group aquí. De igual forma, esta es la razón por la cual solo se pagaron $300 millones de dólares por los estudios y propiedades.

Nota del Editor:

Una vez más, queda claro que la simplicidad y la eficacia del Unreal Engine 5 son las razones por la cual este motor se convertirá en uno de los más importantes del medio. Poco a poco, los estudios han abandonado sus propias herramientas, para comenzar una unión con Epic Games y hacer sus vidas más fáciles.

Vía: Embracer Group.