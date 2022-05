Lamentablemente, Netflix es una plataforma que no puede albergar todas las películas y series del mundo al mismo tiempo. Si bien cada mes vemos una extensa lista de novedades, también es cierto que algunas producciones tienen que decirle adiós al público, y en mayo no será la excepción.

En esta ocasión, películas como Resident Evil: Degeneration y Top Gun abandonarán el servicio hoy mismo, y en los próximos días también serán retiradas otras producciones.

1 de mayo

-La Edad de la Inocencia.

-A Yellow Bird.

-Amigos con dinero.

-Closer: Llevados por el deseo.

-Darc.

-Después de la Tierra.

-Ese es mi hijo.

-Fire in the Blood.

-He Even Has Your Eyes.

-John y Yoko: Above us only sky.

-Love.

-La chica en la Telaraña.

-Policías de repuesto.

-Guerra de papás.

-Peter Pan.

-Querido John.

-Resident Evil – Degeneration.

-Resident Evil: Vendetta

-Roman J. Israel.

-Los juegos de la resaca.

-Space Chimps.

-Sobre todo, Sunny.

-No te metas con Zohan.

-Top Gun: Pasión y Gloria.

-Misión Imposible.

2 de mayo

-Iris (1 temporada).

-Boys over Flowers (1 temporada).

3 de mayo

-Bodyguard: El Guardaespaldas.

4 de mayo

-Lo más sencillo es complicarlo todo.

8 de mayo

-Monogamy (2 temporadas).

9 de mayo

-Gatao 2: El ascenso del Rey.

15 de mayo

-The Real Housewives of New York City (2 temporadas).

-Bakugan – Battle Planet (1 temporada).

Aunque no hay alguna producción original aquí, sí hay varias películas que valen mucho la pena, como Misión Imposible y Top Gun. En temas relacionados, aquí puedes checar todo lo que llegará a Netflix en mayo. De igual forma, esto es lo que cobrará Netflix por compartir tu contraseña fuera de casa.

Nota del Editor:

Conforme los cambios de Netflix sean implementados, es muy probable que la salida de las producciones que no sean originales sea más y más elevada. Pagar las licencias es algo caro, y considerando la situación de la compañía, no hay mucho que hacer al respecto.

Vía: El Financiero