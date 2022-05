Éstos son los juegos que llegan a Xbox Game Pass

Como sucede cada dos semanas, Xbox ha compartido una nueva lista de juegos que llegarán a Game Pass durante la primera semana de este mes. En esta ocasión encontramos títulos como Trek to Yomi, así como una serie de títulos bastante interesantes que merecen que les des una oportunidad.

En esta ocasión, la lista se recarga más del talento independiente, donde no solo Trek to Yomi brilla, sino también Eiyuden Chronicle: Rising, la precuela del sucesor espiritual de Suikoden, así como This War of Mine: Final Cut, la versión definitiva de uno de los títulos más desgarradores de los últimos años. Checa la lista completa a continuación:

–Loot River (Nube, Consola y PC) – Disponible hoy

–Trek to Yomi (Nube, Consola y PC) – 5 de mayo

–Citizen Sleeper (Nube, Consola y PC) – 5 de mayo

–Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Nube, Consola y PC) – 10 de mayo

–Eiyuden Chronicle: Rising (Nube, Consola y PC) – 10 de mayo

–This War of Mine: Final Cut (Nube, Consola y PC) – 10 de mayo

–NHL 22 (Consola) EA Play – 12 de mayo

Tal vez no sea una selección tan cargada de títulos totalmente necesarios para los usuarios, como lo hemos visto en meses pasados, pero las experiencias presentes valen mucho la pena, especialmente considerando que Trek to Yomi y Eiyuden Chronicle: Rising son lanzamientos de día uno.

En temas relacionados, estos son los juegos que llegarán a Xbox Games With Gold en mayo. De igual forma, Xbox y Bethesda anunciaron un evento para junio.

Nota del Editor:

Queda claro que Trek to Yomi es el lanzamiento que más espero de esta lista. Sin embargo, básicamente toda la selección de este mes, con la excepción de NHL 22, son títulos a los cuales les daré al menos una oportunidad, ya que son conceptos que me agradan bastante.

Vía: Xbox