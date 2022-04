A solo unos días de distancia de mayo, Xbox por fin ha revelado los juegos que llegarán a Xbox Games With Gold para el próximo mes. Si bien una vez más vemos una lista bastante sencilla, la selección de esta ocasión probablemente será el agrado para todos aquellos que recuerdan con pasión la época del Xbox 360.

Dentro de la selección de cuatro juegos, el que más llama la atención en esta ocasión es Viva Piñata Party Animals. Así es, el clásico de Xbox 360 está al alcance de todos aquellos que tengan este servicio de suscripción, y quieran revivir uno de los títulos más amados de hace dos generaciones.

Estos son los cuatro juegos que llegan a Xbox Games With Gold:

–Yoku’s Island Express: Disponible del 1 al 31 de mayo (Xbox One)

–The Inner World – The Last Wind Monk: Disponible del 16 de mayo al 15 de junio (Xbox One)

–Hydro Thunder Hurricane: Disponible del 1 al 15 de mayo (Xbox 360)

–Viva Piñata Party Animals: Disponible del 16 al 31 de mayo(Xbox 360)

Te recordamos que todos aquellos con un Xbox Series X|S o Xbox One podrán disfrutar por completo estos cuatro juegos gracias a la retrocompatibilidad. Además de Viva Piñata Party Animals, otro de los títulos que llama la atención es Yoku’s Island Express, un metroidvania que tiene un par de mecánicas de pinball. En temas relacionados, Xbox y Bethesda tenrán una presentación especial en junio. De igual forma, Microsoft asegura que el Xbox Series X|S supera en ventas al PS5.

Nota del Editor:

Una vez más, Xbox Games Games With Gold no ofrece las mejores experiencias de la consola, esas están en Game Pass, pero cuenta con un par de ofertas que son interesantes si estás dispuesto a darle la oportunidad.

Vía: Xbox