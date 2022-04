Conforme nos acercamos al lanzamiento del nuevo PS Plus el próximo 13 de junio en América, PlayStation ha hecho todo lo posible para aclarar una serie de dudas. Sin embargo, los juegos clásicos que veremos en el servicio, uno de los puntos más importantes, sigue siendo un misterio. Aquí es en donde las filtraciones entran en escena, y gracias a información de la PS Network que se encontró antes de tiempo, ya sabemos cuáles serían los primeros títulos clásicos que estarán disponibles en la categoría de Premium.

Recientemente, los fans encontraron una serie de listados en la PlayStation Network, los cuales han revelado que los primeros juegos clásicos en llegar al nuevo PS Plus serían:

–Tekken 2 (PS1)

–Mr. Driller (PS1)

–Ridge Racer (PS1)

–Worms Armageddon (PS1)

–Worms World Party (PS1)

Por el momento solo han mencionado juegos de PS1. Sin embargo, la categoría Premium en el nuevo PS Plus también incluye títulos de PS2, PS3 y PSP. Considerando que este servicio mejorado llegará a ciertos países de Asia a finales de mayo, en cuestión de semanas tendremos más información clara sobre el contenido que aquí veremos.

Junto a los 340 juegos clásicos que eventualmente estarán disponibles, el nuevo PS Plus también ofrecerá 400 títulos de PS4 y PS5, como God of War y Marvel’s Spider-Man. Te recordamos que este servicio llegará a nuestra región el 13 de junio. En temas relacionados, se han filtrado nuevos detalles sobre Marvel’s Spider-Man 2. De igual forma, aquí puedes responder tus dudas sobre el nuevo PS Plus.

Nota del Editor:

De esta selección, solo Tekken 2 llama mi atención. Los otros títulos son interesantes, pero solo el juego de peleas es uno de los más icónicos de la generación del PS1. Será interesante ver cuáles serán las demás experiencias que se sumarán en un futuro.

Vía: Gematsu