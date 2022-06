Rumor: Un modo FPS llegaría a Fortnite

Con la inclusión del modo Zero Build, Epic Games demostró que está dispuesto a alejarse de las convenciones de Fortnite. Ahora, una nueva filiación indica que otro de los apartados característicos del gameplay podría cambiar por completo. Aunque por el momento no hay información oficial, tal parece que un modo en primera persona ya estaría en desarrollo.

De acuerdo con HypeX, un famoso minero de datos de este battle royale, un modo en primera persona para Fortnite ya está en desarrollo. Sin embargo, no esperen que esta opción llegue en los próximos días. Por el momento se ha mencionado que el desarrollo está en una etapa temprana, por lo que podríamos verlo en la siguiente temporada o inclusión mucho después.

FIRST PERSON CAMERA IN FORTNITE 🔥

This update Epic began working on some stuff about first person camera mode but there's no other info about it at the moment as it looks like it's still in early development. Would work REALLY well for the Zero Build Modes 👀 pic.twitter.com/PIRRmdLyp0

— HYPEX (@HYPEX) June 7, 2022