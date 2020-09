Review – Spelunky 2

Una verdadera secuela

Hace ya 12 años, la escena de juegos independientes era muy distinta a lo que es hoy en día. El respeto por este tipo de títulos seguía en construcción y muy rara vez, salía uno que de verdad llamara la atención. Como parte de un proyecto personal completamente impulsado por la pasión, Derek Yu, un joven programador y diseñador de videojuegos, lanzó de manera gratuita en la PC algo llamado Spelunky. Poco a poco, se comenzó a correr la voz sobre lo especial que era esta propuesta hasta el punto de que unos años más tarde, fue retrabajada para tener una especie de relanzamiento en 2012. Una nueva leyenda indie había nacido. Así, durante la Paris Games Week de 2017, se anunció que una secuela estaba en desarrollo, la cual, tardó mucho más de lo esperado debido a la manera en la que iba creciendo gracias a las ambiciones de su creador. Finalmente, Spelunky 2 está entre nosotros y sí, es tan bueno como parece.

La idea de qué es una secuela dentro de los videojuegos siempre ha sido un poco ambigua. Por ejemplo, en los ochenta e inicios de los noventa, era muy común que las segundas partes reinventaran por completo lo que sus antecesores habían hecho, mientras que por otro lado, hay quien cree que éstas solo deberían de ser extensiones de lo que ya se probó. Derek Yu es de los que comparte esta postura, pues justo después del anuncio de Spelunky 2, el desarrollador comentó que su principal objetivo era el de crear una continuación del primer Spelunky en la que los fans se sintieran como en casa, esto claro, sin perder de vista la necesidad de nuevas ideas. Spelunky 2 es justamente eso por la manera en la que fundamenta todos sus conceptos en lo que vimos de su antecesor, pero los endulza y lleva a niveles completamente distintos gracias a toda clase de alocadas ocurrencias que no nos había tocado ver.

A la Luna

John Carmack decía que la historia dentro de los videojuegos es lo de menos, una mera excusa para poner algo de contexto y nada más. Por supuesto, con el tiempo se comprobó lo equivocado que estaba el padre DOOM respecto a todo esto, sin embargo, lo que sí le podemos atribuir es que el gameplay sigue fungiendo como piedra angular de cualquier experiencia dentro de este medio. Al seguir siendo un juego independiente, Derek Yu tenía que decidir en dónde poner sus limitados recursos al momento de darle vida a Spelunky 2 y sí, todo se fue a la parte de mecánicas y diseño de niveles, aunque se dejó algo para la narrativa.

En Spelunky 2 tomamos el control de Ana, hija del explorador del primer juego que se da cuenta que sus padres han desaparecido misteriosamente en una expedición a la Luna. Por lo tanto, toma su mejor equipo y a algunos de sus amigos para emprender el viaje hacia nuestro satélite natural y así, comenzar con su loca aventura llena de tesoros, amenazas y muchas, pero muchas sorpresas.

La poca narrativa de Spelunky 2 se cuenta a través de arte estático y diálogos con puro texto, lo cual, justamente nos confirma que este aspecto del juego no fue prioridad durante el desarrollo. Antes de adentrarte en los intrincados niveles, puedes estar en un área segura en la que se te permite interactuar de manera muy casual con NPCs, los cuales, suelen darte consejos y demás tips para tus viajes. Poco a poco la historia se va desarrollando, pero la realidad es que su aporte es nulo y de manera completamente directa, te digo que te la puedes saltar por completo y tu experiencia no se verá mermada de ninguna forma.

La realidad es que Spelunky 2 no necesita de historia ni de narrativa ni de desarrollo de personajes. Claro que el contexto que se da es bueno y sin duda alguna ayuda a que el producto se sienta un poco más complejo, pero podríamos decir que está de más. Incluso todo este tema de la Luna se pierde en cuanto entras al primer nivel y te das cuenta que esta temática muy del género Pulp, está de regreso después de haber sido usada por el primer Spelunky.

Cuando lo procedural funciona

El uso de algoritmos para generar niveles y escenarios de manera automática es una tendencia dentro del medio, sobre todo en la escena independiente, que lleva ya un buen rato convirtiéndose en una excusa para prácticamente olvidarse del diseño de niveles a mano, dando como resultado juegos que se sienten faltos de importantes elementos. Esta técnica es complicada de utilizar correctamente por lo que muy rara vez, la vemos siendo aplicada de manera adecuada. Spelunky 2 es de esos escasos ejemplos en los que lo procedural sí funciona.

Seguramente recordarás que el Spelunky original rápidamente se convirtió en estandarte de los famosos Rogue Like. En caso de que no estés familiarizado con este género, te cuento que son estos juegos en los que justamente, su escenarios se generan de manera aleatoria y en los que siempre que mueres, regresas hasta el inicio de la aventura. Lo procedural de los escenarios tiene la intención de hacerte sentir que cada run que haces, es completamente diferente al anterior. Spelunky 2 toma todas estas bases y las perfecciona para que al igual que su antecesor, convertirse en un juego sumamente distintivo de esta forma de diseño.

Así es, cada vez que mueres en Spelunky 2 -y te aseguro que eso va a pasar muchas, pero muchas veces- tienes que iniciar desde el principio, perdiendo prácticamente todo lo que has tomado. La única forma de progreso permanente dentro del juego es que luego de cierto número de pasadas, se comienzan a abrir algunos atajos para que atravesar por las áreas sea un poco más eficiente. Ojo, esto no hace que el juego sea más simple ni mucho menos, solo hace que tu paso sea un poco más llevadero.

Spelunky 2 es un juego brutalmente difícil, complicado y por momentos injusto. Sus escenarios están repletos de todo tipo de peligros. De verdad, todo intenta matarte de una manera u otra. Para defenderte, además de contar con precisos controles sumamente bien logrados y diseñados, tienes algunas herramientas como una cuerda para pegar o escalar. También es posible comprar algunos ítems extra como pasaba en el primer juego, solo recuerda que si llegas a morir, lo perderás todo. De igual forma te diría que tenga mucho cuidado de dónde colocas las bombas. Por distraído, morí en más de una ocasión gracias a mis propios explosivos.

Seguro que para este punto ya te estarás preguntando cuáles son las diferencias reales entre Spelunky 2 y su antecesor. Pues son varias, a pesar de que como te he dicho, la fórmula se mantiene casi intacta, es decir, seguimos frente a un platformer en dos dimensiones sumamente complicado de dominar. Me gustaría comenzar con el hecho de que los niveles dentro de este juego tienen más de una salida que te llevarán a distintas áreas, esto sin mencionar que existen muchas puertas secretas que te conducen a lugares distintos que se llegan a sentir como un nivel dentro de otro nivel. Lo que te quiero decir con todo esto es que la progresión hacia el final del juego, no es lineal como sí pasaba con el título anterior. Esto le agrega un profundo nivel de complejidad a cómo es que están construidos los escenarios.

Otro asunto que seguro notarás si es que jugaste el primer Spelunky, es que cada una de las áreas cuenta con sus propias reglas y hasta sidequests. Por ejemplo, en el de la lava se utilizó una nueva mecánica de fluidos para que justamente la roca derretida se convierta en un peligro muy latente en todo momento. Además, te podrás encontrar NPCs que te pedirán hacer tal o cual cosa para recompensarte. Ayúdale a un sujeto a recuperar sus pavos perdidos para obtener una llave que te servirá más adelante para llegar a un nivel secreto. Hablado de pavos, te cuento que las monturas son otra de las novedades de Spelunky 2.

De vez en cuando te toparás con algunos animales a los que podrás montar, esto claro, luego de domarlos y sobrevivir sobre ellos por unos segundos. Cada una de estas monturas cuenta con alguna habilidad especial como por ejemplo, el poder hacer un doble salto, disparar bolas de fuego o simplemente que para protegerte de la enorme cantidad de peligros que hay en todos estos escenarios.

Puede que todo esto que te he contando no se te haga suficiente como para justificar que estamos frente a una secuela, pero créeme cuando te digo que Spelunky 2 se siente genuinamente como una evolución para la serie. Sobre todo, cosas como la ahora enorme cantidad de opciones de caminos que se te dan cuando estás recorriendo los niveles del juego, hacen que justamente cada uno de los runs que haces, luzca completamente diferente al anterior. Algo que me gustaría advertirte de nueva cuenta es que estamos frente a un juego muy, pero muy difícil y en el que la progresión más bien se va sintiendo en uno mismo como jugador. Entender el lenguaje del juego para ir reconociendo donde están los peligros, es un proceso que lleva tiempo y muchos intentos, esto sin mencionar que como te decía, habrá veces que simplemente no sabrás por qué moriste. Aquí sí creo que por momentos, la dificultad se llega a sentir un poco injusta, asunto que no me parece ideal.

Ese particular look

El desarrollo de Spelunky 2 fue uno que se alargó mucho más de lo esperado debido a las grandes ambiciones de su creador. A diferencia de lo que pasó con el primero, Derek Yu y su estudio Mossmouth, tuvieron que pedir ayuda externa para poder completar el trabajo. Al ruedo saltaron los catalanes de BlitWorks, los cuales, han sido claves para que un montón de proyectos Indies pudieran ver la luz del día. En esta ocasión, dicho estudio jugó un importante papel en la programación del título, además de haber sido quienes construyeron el motor sobre el cual está corriendo.

Una de las condiciones que Yu le puso al uso de esta tecnología de sus asociados, fue que al momento de construir las gráficas, se respetara el arte que él tenía en mente. La gente de BlitWorks entendió perfectamente esto y consiguió que Spelunky 2 se viera como Spelunky. Por supuesto, con su debidas mejoras, sobre todo en la parte de la iluminación y en la mezcla de audio. Ahora, los lugares que exploramos se sienten más vivos que nunca. Ver cómo es que las diferentes fuentes de luz afectan de manera directa a los modelos en dos dimensiones tanto de nuestro personaje, como del resto de seres que nos rodean, es algo verdaderamente llamativo. Los sonidos son sumamente atmosféricos, esto sin mencionar que también son puntos de apoyo muy importantes para detectar si es que estamos o no cerca de un peligro.

Claro que hablar de gráficas y estética dentro de algo como Spelunky podría sonar completamente innecesario, pues la primera versión del juego original de la serie, justamente demuestra que un juego no necesita sofisticados motores gráficos para ser bueno. Como sea, creo que se agradece enormemente que en Spelunky 2 se haya puesto un especial énfasis en cómo es que se mira y se escucha el mundo que estamos explorando. Es muy bonito perderse en estos lugares que si bien, están llenos de vida, parece que el tiempo no les ha pasado. Digo, al final estamos interpretando a una exploradora que está buscando tesoros y secretos perdidos, qué mejor que el juego nos haga sentir como tal.

Todo un acierto

La escena de juegos independientes es una que nos está sorprendiendo constantemente pero que por su propia naturaleza, forcejea mucho con poder construir series que se puedan mantener por si solas. Spelunky es prueba de que continuar con cierta idea en más de un juego es completamente posible y más importante aún, que se puede perfeccionar una fórmula que ya era considerada como excelente. Spelunky 2 es un juego brutal y hasta sanguinario con el jugador, pero también es uno muy sincero que suele ir al grano y que te presenta todas sus ideas sin darle vueltas al asunto. Spelunky 2 también es un juego absurdamente divertido y adictivo que todo el tiempo te está retando a ser mejor, pues como te decía, aquí la progresión se da en uno mismo y no de maneras tradicionales dentro del propio juego.

Al menos en mi caso, nunca he hecho click con los llamados Rogue Like. Algo tiene su forma de construir niveles que simplemente no me llama, además de que estar iniciando todo desde el inicio cada vez que mueres, es algo complicado de digerir. Sin embargo, creo que sería tonto de mi parte no reconocer el enorme valor de algunas de estas experiencias. Spelunky 2 es un videojuego muy sólido en cada uno de sus apartados que cumple con casi todos los objetivos que se plantea. En realidad, estamos frente al más grande exponente del género, pues hace que sus mecánicas brillen intensamente gracias a alocadas ideas que son soportadas por un muy pulido control. Nunca sabes qué te espera a la vuelta de la esquina. Por todo esto, te diría que Spelunky 2 es un completo imperdible de este 2020.