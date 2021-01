Review – Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

El formato digital puede ser bueno. Conforme el tiempo avanza, la opción de lanzar juegos en plataformas como la eShop, PS Store, Microsoft Store, Steam y Epic Games Store ha puesto a la disposición de muchas personas juegos que tal vez nunca hubieran comprado en un formato físico. De igual forma, desarrolladores indie ahora tienen un espacio para compartir sus obras, algo que era casi imposible hace unos 10 o 15 años. Sin embargo, todos los títulos que están en estas tiendas virtuales corren el riesgo de desaparecer de la noche a la mañana, y no hay nada que uno pueda hacer para evitar esta triste realidad.

Aunque tal vez Scott Pilgrim vs. The World: The Game no fue el primer juego en ser eliminado de una tienda digital, sí puede ser considerado el más popular. Después de un lanzamiento en 2010, la licencia entre Universal, dueños de la propiedad, y Ubisoft, los desarrolladores, terminó en 2014. De esta forma, por seis años los fans hemos implorado por un relanzamiento de este título en las plataformas actuales. Afortunadamente, nuestras plegarías fueron escuchadas, y el año pasado se anunció que una Complete Edition estaría disponible en enero de 2021. Junto a esto, Limited Run Games reveló tres espectaculares ediciones de colección físicas, asegurando así la preservación de uno de los beat’em up más aclamados de la última década.

Con una versión definitiva ya en nuestras manos, ¿vale la pena tener Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition en 2021? ¿El juego aún es relevante? o ¿Tenemos frente a nosotros algo que es solo un capricho de los fans? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Scott Pilgrim y las maravillas de su vida

Scott Pilgrim es un cómic que fue escritó en 2004 por el canadiense Bryan Lee O’Malley. Esta obra inmediatamente cautivó al público, al grado de que Universal Studios comenzó la producción de una adaptación cinematográfica a cargo del director Edgar Wright. A la par, Ubisoft Montreal y Ubisoft Chengdu estaban desarrollando un juego para el PS3, Xbox 360 y PC. Después de cinco arduos meses de trabajo, Scott Pilgrim vs. The World: The Game llegó a las tiendas virtuales disponibles en el momento, e inmediatamente cautivó a toda una generación.

Similar al cómic y la película, Scott Pilgrim vs. The World: The Game nos presenta a Scott, un joven canadiense de 23 años que se enamora perdidamente de Romana Flowers, una misteriosa chica de Estados Unidos. Sin embargo, para salir con el amor de su vida, nuestro protagonista tendrá que derrotar a siete malvados exnovios y lidiar un poco con su oscura personalidad. La trama es perfecta para un beat’em up y, aunque algunos detalles se pierden en la adaptación, el objetivo y los momentos importantes siguen presentes.

A diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, Scott Pilgrim vs. The World: The Game toma más inspiración del cómic original, y no tanto de la película. De esta forma, uno puede llegar a encontrar más referencias que tal vez no sean tan claras para aquellos que solo han visto la adaptación cinematográfica. Desde personajes como Lisa, pasando por el beso entre Knives y Kim, hasta una batalla contra el papá de Knives. Estos no son detalles que cambien radicalmente la estructura, pero son momentos que demuestran la atención al detalle y el amor que los dos estudios de Ubisoft le tenían al proyecto.

Tal vez Scott Pilgrim vs. The World: The Game no sea la mejor forma de adentrarse al mundo que O’Malley creó, pero es una carta de amor que todos los fans de la serie deben de experimentar. Incluso aquellos ajenos a la obra podrán ser cautivados por el sólido gameplay, gran presentación visual y magnifico soundtrack, al grado de querer leer los cómics o ver la película.

Poniendo el art en Pixel Art

El estilo visual y sonoro de Scott Pilgrim vs. The World: The Game pueden ser descritos como un gran vino. Pese a que han pasado cerca de 11 años desde el lanzamiento original del juego, este título es casi impecable en su presentación. En una década, cientos de títulos indie han tratado de usar el estilo retro de 8,16 y 32 bits para cautivar al público, y aun así, el trabajo de Ubisoft fácilmente puede ponerse frente a frente con obras como Shovel Knight o The Messenger.

El trabajo que realizó Paul Robertson en la dirección de arte es simplemente magnífico. Sin muchos cambios, Robertson logró capturar el estilo artístico tan característico de O’Malley y darle nueva vida. El pixel art es uno de los mejores que pueden ver actualmente y tal pareciera que el juego salió a la venta originalmente no hace más de una semana. Con un par de animaciones de movimientos, todos los NPC y personajes principales logran obtener un alto nivel de personalidad y fácilmente pueden quedarse atrapados en tu cabeza.

Incluso todo los enemigos que fueron creados específicamente para este juego logran ser más que solo un par obstáculos en nuestro camino, ya que son implementados en los niveles correctos. Ya sean los actores que se hacen pasar por dinosaurios en un set de grabaciones, pasando los jefes de seguridad en un concierto de The Clash at Demonhead, hasta todos los robots que los gemelos Katayanagi nos avientan en nuestra cara en una fiesta de Halloween.

En esta ocasión tuve la oportunidad de jugar la versión de Nintendo Switch. De esta forma, puedo decir que el título se ve muy bien en portátil. De igual forma, no me encontré con ningún problema relacionado con el frame rate. Si tienes la oportunidad, deberías darle la oportunidad a esta edición. Jugar Scott Pilgrim vs. The World: The Game en dónde sea gracias a la portabilidad siempre será un agregado especial.

Sin embargo, no todo es tan perfecto con uno lo pensaría. Esta Complete Edition también nos ofrece una serie de problemas técnicos. Aunque la mayoría son inofensivos y no llegarán a arruinar la experiencia por completo, es molesto cuando Scott y compañía se quedan atorados en una pared, o simplemente el juego decide glitchearse e impedir que un jefe sea derrotado. Esperemos que todos estos inconvenientes sean resueltos los más pronto posibles.

Más que solo chiptune

Junto al impresionante estilo visual, un magnífico soundtrack nos acompaña en nuestra aventura. Anamanaguchi fue la banda encargada de la música, y lograron crear tonadas icónicas que pueden encapsular de forma perfecta un sentimiento. Desde el esperanzador y espectacular Another Winter, pasando por el estremecimiento que pueden causar las primeras notas de Bollywood, hasta Cheap Shop, canción que fácilmente puede rivalizar al tema de la tienda en Ocarina of Time.

Sin el trabajo de Anamanaguchi, Scott Pilgrim vs. The World: The Game no sería tan bueno como lo es. La música eleva la experiencia al no solo ser tonadas que se pueden llegar a sentir como algo que escuchaste en tu niñez mientras jugabas en el SNES, sino que son composiciones creadas específicamente para el juego que dejan de lado cualquier pretención de ser una forma de escuchar al pasado, y en su lugar es un disco de Rock Punk con toques de J-pop que utiliza al chiptune como su principal instrumento.

Sin embargo, una vez más la Complete Edition parece que no desea que experimentemos al 100% este título. Similar a los problemas presentes con el aspecto visual, el audio sufre de un par de inconvenientes, siendo el hecho de que los efectos de sonido en un par de zonas llegan a desaparecer por un par de momentos el más prominente. Solo deseo que un nuevo parche llegue lo antes posible para continuar disfrutando del juego sin más problemas.

Un golpe de amor

Ya que Scott Pilgrim es un cómic inspirado por obras del género shonen, como Dragon Ball, el género del beat’em up queda de forma perfecta. De esta forma, la adaptación toma prestado algunos conceptos de clásicos, como Street of Rage, la serie de Kunio-kun y Double Dragon, pero le agrega la suficiente cantidad de ideas originales para crear una experiencia que se siente como un antes y después en el género.

Nuestro objetivo es completar siete niveles lineales, en donde todo tipo de peligros nos impedirán avanzar. Al final nos encontraremos con uno de los ex-novios de Romona, y será nuestra tarea derrotarlos hasta que exploten en un par de centavos canadienses. Además de los ataques débiles, fuertes y todas las armas que nos encontramos por toda la aventura, tenemos a nuestra disposición un movimiento especial el cual podemos usar para hacer daño en una pequeña área, por último, pero no menos importante, somos capaces de llamar a un asistente que nos puede proporcionar algún tipo de ayuda en el campo de batalla.

Junto a esto, tenemos nuestra disposición siete personajes en total. Aunque cada uno tiene los mismos fundamentos, contamos con un sistema de progresión estilo RPG, en donde subimos de nivel de manera constante, para así ir desbloqueando nuevos movimientos. De igual forma, contamos con cuatro atributos que podemos mejorar al adquirir diferentes ítems a lo largo del juego.

Considerado que el título en sí dura alrededor de unas cinco horas. Todos estos elementos nos ofrecen re-jugabilidad. Si esto no es suficiente para ti, siempre puedes optar por una partida co-op. Scott Pilgrim vs. The World: The Game soporta hasta a cuatro personas al mismo tiempo, ya sea de forma local o en línea. De igual forma, puedes jugar con tus amigos o con extraños en internet. Sin embargo, la experiencia puede variar de persona a persona dependiendo de la conexión a internet y los servidores. Cuando todo conecta y la suerte está de tu lado, puedes esperar una sesión de juego muy divertida, aunque el caso contrario también es una opción.

Sin embargo, hay un par de detalles que no logran completar al 100% todo su potencial. Considerado el cambio de estudios de desarrollo, algunos momentos del juego se llegan a sentir algo incompletos o demasiado cortos. Por ejemplo, mientras que los jefes del primer, tercer y último nivel tienen mecánicas bastante interesantes, el resto se llegan a sentir como simplemente enemigos normales con una barra de vida más grande. De cierta forma, los exnovios, una de las partes más emocionantes del cómic y película, llegan a ser una decepción en esta adaptación interactiva.

Junto a esto, la dificultad es algo que no está bien balanceada. En algunas ocasiones el juego será sumamente complicado sin razón aparente, solo para ofrecernos un nivel bastante sencillo inmediatamente. Junto a esto, los jefes pueden ser derrotados de maneras bastante sencillas una vez que logras entender su patrón de comportamiento.

Fuera de este problema, el juego es fenomenal de principio a fin. Sí, la experiencia puede ser bastante corta, sin duda un efecto de un complicado periodo de desarrollo. Sin embargo, Scott Pilgrim vs. The World: The Game amerita múltiples partidas, especialmente con la Complete Edition, la cual recopila todo el contenido previamente lanzado.

Junto a los cinco peleadores base, tenemos la oportunidad de jugar con Knives Chau y Wallace Wells, personajes que originalmente fueron DLC. De igual forma, podemos disfrutar de varios modos de juego que llegaron al título original con eventuales actualizaciones. Aquí podremos pelar contra zombis y poner a prueba nuestras habilidades, disfrutar de un enfrentamiento mortal contra otros jugadores, gozar de un mini juego de party que me recuerda mucho al fútbol de Rayman Legends, y hasta experimentar un boss rush.

Cabe señalar que nada de esto es nuevo, la Complete Edition es, como su nombre lo indica, una versión que incluye todo el contenido previamente lanzado, solo que en un bonito paquete. El juego pudo haber llegado a las nuevas consolas sin estos agregados y no mucho hubiera cambiado. Es una lástima que Ubisoft no aprovechó esta oportunidad para agregar nuevos personas, niveles, estilos de juego, o algo que amerite su compra para todos los afortunados que aún conservan el lanzamiento original de 2010.

En general, Scott Pilgrim vs. The World: The Game sigue siendo el mismo beat’em up de hace una década. Aunque hoy en día tenemos títulos como Street of Rage 4 y River City Girls, los cuales tomaron lo que hizo tan genial al trabajo de Ubisoft y lo mejoraron, nadie puede negar que este es un gran trabajo y una pieza cuya importancia va un poco más allá de simplemente ser un buen título, ya que también es un recordatorio de lo efímero que son los lanzamientos digitales, y del poder que puede tener una base de fans dedicada.

I’m in lesbians with you

¿Vale la pena comprar Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition en pleno 2021? Absolutamente sí. Aunque es cierto que esta nueva versión del juego no ofrece grandes novedades, y los errores visuales y sonoros pueden entorpecer la experiencia en general, este sigue siendo un título lleno de calidad.

Desde todos las referencias al cómic que lograrán sacarle una sonrisa a todos los fans de la obra de Bryan Lee O’Malley, pasando por el carismático estilo artístico que le ofrecen una nueva vida a las páginas que creó un canadiense hace más de 15 años, así como uno de los mejores soundtracks que este medio nos ha dado, hasta el divertido, aunque simple, gameplay.

Como siempre, un beat’em up se disfruta mucho más en compañía. Así que consigue tres amigos más, salgan a romper traseros y a encontrar al amor de su vida.