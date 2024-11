Review – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

El verdadero development hell

Todos sabemos perfectamente que ahora más que nunca, el desarrollo de videojuegos se ha convertido en un complicado viaje que no siempre termina de la mejor forma. Sobre todo cuando hablamos de producciones de mayor tamaño, las variables que están involucradas son tan numerosas, que difícilmente se podrán controlar. La creación y construcción de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl es ejemplo perfecto de todo lo anterior y uno de los casos más claros de lo que significa entrar en el llamado “development hell”, pues estamos ante un juego anunciado en 2010 que prácticamente fue cancelado y que cuando consiguió revivir, se vio cortado de nueva cuenta gracias a una guerra a gran escala que hasta la fecha, tiene al mundo entero con los nervios de punta. De alguna forma, GSC Game World consiguió que su título pudiera ver la luz del día, siendo una de las grandes historias de superación de este medio que tanto amamos.

Hablar de un juego como S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl es especialmente complicado si uno toma en cuenta el verdadero infierno por el que pasó su estudio y todo el proceso de desarrollo para que el juego pudiera finalmente salir al mercado. Complicaciones financieras, cancelaciones y hasta una guerra, fueron parte de los obstáculos que GSC Game World tuvo que atravesar para que su esperado FPS de supervivencia pudiera ser publicado. El tema es que desde que uno le pone las manos encima al título, te puedes dar cuenta de su rocoso pasado, pues presenta importantes defectos en prácticamente todos sus apartados, sobre todo en el técnico y gráfico, siendo una de las mayores decepciones del año. Sí, tememos decirte que todo ese esfuerzo por parte de quienes están detrás del proyecto, quedó plasmado en un juego que padecimos y que ya queríamos que terminara.

De regreso a la zona

El impacto que tuvo la guerra fría en la cultura popular de los dos bandos no es tan distinto como se podría pensar. Si uno revisa, las obras inspiradas por un apocalipsis nuclear hechas en Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas, no distan tanto de lo que por ejemplo, Hollywood siempre ha hecho con la misma temática. Sin embargo, hay diferencias inherentes por razones culturales obvias que hacen que consumir cosas como Metro 2033 y sus similares, sea especial para quienes más bien vivimos de este lado del mundo. Cualquiera que también haya jugado la trilogía original de S.T.A.L.K.E.R sabe perfectamente a lo que me refiero con todo esto y justo como se esperaba, la nueva entrega regresa a ese tono más obscuro y hasta deprimente que siempre ha caracterizado a estos productos.

Antes que nada es importante resolver la duda de: ¿tengo que haber jugado algún otro S.T.A.L.K.E.R para poder entender la historia de este nuevo? La respuesta es que sí. A pesar de que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hace algunos esfuerzos por introducir a los nuevos a su mundo y a todo el lore que lo componen, la realidad es que si nunca jugaste la trilogía original de la saga, en poco tiempo te sentirás marcadamente perdido. La afectación de algo así dependerá enteramente de cada jugador, pues hay a quien simplemente no le importa tener poco contexto de la situación en la que está, y por qué es que está haciendo lo que está haciendo. Por el contrario, también es válido no disfrutar de algo que no entiendes.

Dicho lo anterior, te cuento que en S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl tomamos el control de Skif, un stalker novato que decidió tomar un nuevo trabajo dentro de la zona, uno que supuestamente será bastante sencillo y lo ayudará a salir de los problemas personales que enfrenta en la actualidad. Justo como seguro ya te estás imaginando, la cosa sale completamente mal y queda atrapado en toda el área de cuarentena que se vio afectada por el desastre nuclear en la ciudad de Chernóbil, Ucrania. A partir de ahí conoceremos a una serie de facciones con intereses propios y una agenda muy marcada, además de que poco a poco, se va profundizando en la narrativa del propio protagonista, del cual, durante las primeras horas, sabemos poco.

Sobre todo si no vienes de haber jugado los otros títulos de la serie, encontrarás particularmente complicado engancharte con el cuento que nos presenta S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, no obstante, la verdad es que sí se hace un buen trabajo explicando lo que busca cada una de las facciones que conocemos y al final, Skif se convierte en un personaje del que sí te encariñas hasta cierto grado. Lo verdaderamente interesante del juego son las consecuencias que tienen nuestras decisiones. En más de una ocasión se te pedirá tomar una elección que te generará amigos y sobre todo enemigos y que además, tendrá un impacto directo en lo que es el final de toda la historia.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl es bastante bueno a nivel de narrativa. Su gran problema es que tiene la fuerte barrera de entrada para los nuevos, misma que sí puede ser superada, pero que indudablemente requiere de un esfuerzo extra por parte del usuario, situación que nunca es ideal. Mi consejo es que si eres nuevo y le quieres entrar al juego de GSC Game World sin haber jugado la trilogía original, te deberás de armar de paciencia durante las primeras 10 ó 15 horas de juego, pues vas a entender poco. Por cierto, completar la campaña principal, dejando bastantes misiones secundarias sin hacer, nos tomó casi 40 horas.

A la Fallout

Desde que fue mostrado por primera vez luego de haber revivido tras su primera cancelación, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl llamó la atención de propios y extraños gracias su marcado estilo y muy sofisticadas gráficas, sin embargo, al ser una serie de nicho, pocos saben en realidad qué tipo de experiencia es. Si eres precisamente de este grupo, te recomiendo pensar muy bien la decisión de entrar, pues puede que te topes con un título que no sea lo que habías estado esperando. El nuevo trabajo de GSC Game World es uno de los más hardcore que me haya tocado jugar en un largo tiempo, siendo bastante incómodo de consumir gracias a sus mal logradas interfaces que se sienten de otra época, core gameplay acartonado y claro, varios temas técnicos de los que te hablaré un poco más adelante.

La manera más sencilla de definir a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl es diciendo que estamos ante un FPS de supervivencia en el que se mezclan un montón de ideas de Fallout, con una ambientación muy cercana a lo que ha hecho Metro en los últimos años. Ojo, no es un RPG como lo de Bethesda, es un título completamente centrado en sobrevivir dentro de un mundo en el que básicamente todo te quiere matar. Desde los primeros minutos de juego, se te deja claro que el más mínimo descuido que tengas, te costará caro, lo que puede hacer bastante frustrante la experiencia, sobre todo si tomas en cuenta los muy pobres tutoriales que tiene para explicar conceptos bastante raros, así como controles e interfaces que se sienten poco naturales.

Uno de los primeros pensamientos que se me vinieron a la mente, es que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl se siente como un juego de PS3 o Xbox 360, y no de la mejor manera. El sentimiento de disparo de armas es precisamente como de otros tiempos en los que se seguía entendiendo el género. Parece que GSC Game World no se enteró de todos los avances que se han hecho dentro de los shooters en primera persona, presentando un core gameplay rocoso y poco divertido. Todos estos elementos se conjugan con la elevada dificultad que por momentos se siente injusta para dar como resultado a un título que cuesta bastante trabajo disfrutar. ¿Se puede superar la dura curva de aprendizaje? Sí, sin duda, y es ahí cuando las cosas tienen más sentido, sin embargo, eso no le quita todos los defectos que te menciono.

Además de tener que administrar tus balas, med kits, vendas y medicina contra la radiación, tendrás que tomar en cuenta que a Skif le da hambre. Si empieza a sentir necesidad de comer, su efectividad en combate bajará hasta que pruebe bocado. Algo que tiene S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl es que todo el tiempo te está sorprendiendo con emboscadas de enemigos. Puede que vayas recorriendo un campo en el que no hay señales de vida en muchos kilómetros y de la nada, un grupo de mutantes te ataque. Se siente como que el juego te está haciendo trampa, pues no da ninguna clase de indicación de que el peligro está por llegar. Es como si solo se decidiera que en cierto momento aleatorio, estos enemigos aparecieran para generarte una muerte barata que poco ayuda a la experiencia.

Sobre el tema de estructura y diseño de niveles, te cuento que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl es un juego de mundo abierto. Su mapa se siente verdaderamente masivo y está dividido por diferentes regiones, cada una de ellas dominada por alguna facción. Aquí entra fuertemente el tema de las decisiones. Si eres amigo de tal o cual grupo, podrás transitar por su territorio sin problema, cosa contraria si los locales te consideran su enemigo. Ten mucho cuidado de qué decisiones tomas, pues éstas dictan en gran medida cómo es que vas a explorar el mundo de la zona que aquí que se nos presenta.

Como ya te lo comentaba hace unos momentos, podrás tomar quests primarios y secundarios para obtener diferentes recompensas. Otro problema de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl es que justamente cae en este vicio de presentar decenas de tareas que sí llegan a abrumar y que por desgracia, la gran mayoría de ellas se sienten insignificantes. Mi consejo es que hagas dos o tres entre cada una de las misiones principales y sigas con tu camino, pues normalmente no valen la pena. Regresando un poco a todo el tema del diseño de mundo abierto del juego, también puedes esperar que vayas caminando y de pronto caigas en un acantilado de la nada o que claro, te topes con una anomalía. Verás, la radiación de la zona ha causado fenómenos conocidos como “anomalías” que si llegas a tocar, causarán tu muerte de manera casi instantánea y que sí, son bastante frustrantes de evadir.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl es un juego que no se tienta el corazón y que hasta por momentos, cae en prácticas poco positivas con el afán de siempre hacerte sentir en peligro. El problema acá es que su core gameplay se siente anticuado y lejos de los estándares actuales, haciendo que intentar sobrevivir a su muy hostil ambiente, sea una tarea frustrante y poco divertida. Claro que dentro de todo esto hay un encanto que algunos encontrarán y que siempre le ha servido para ser este producto de culto que pocos saben cómo disfrutar.

Plagado de problemas

A pesar de que la industria en general ha madurado enormemente en un montón de aspectos, siguen habiendo pendientes importantes como el de decidir sacar un juego antes de haber pasado por un adecuado proceso de control de calidad. Es muy común todavía escuchar que tal o cual título llegó al mercado plagado de errores técnicos y de situaciones que lo frenan de demostrar su verdadero potencial. Desde la revelación de sus primeras imágenes y de anunciar que todo estaría hecho en Unreal Engine 5, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl se posicionó como una de las experiencias técnicamente más prometedoras del año. Desafortunadamente, esas promesas no se han cumplido y una vez más se nos entrega un producto a medio cocinar.

Para esta reseña utilizamos la versión de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl para Xbox Series X, la cual, desde los primeros minutos te deja claro que estará muy lejos de lo que se prometió a nivel gráfico. Vayamos al tema de los números. El juego ofrece dos opciones de visualización. La primera le da prioridad al rendimiento, buscando los 60 cuadros por segundo, mismos que rara vez alcanza, fluctuando entre los 50 y bajando hasta los 40 por momentos, esto a una pobre resolución que normalmente se encuentra en el 900p. Del lado del modo de calidad visual la imagen sube a 1440p y gana una calidad notable, pero el frame pacing es un verdadero desastre, rara vez manteniendo los 30 cuadros por segundo. Sí, ambas opciones son malas, pero te diría que la más estable es la de rendimiento.

Como ya te lo contaba hace unos momentos, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl es una verdadera decepción gráfica en consolas. El juego está muy lejos de cómo luce en PC y sobre todo, de lo que se mostró previo a su lanzamiento. Texturas en mala calidad, pop in de objetos, una draw distance que deja mucho qué desear, animaciones acartonadas de los NPCs, iluminación muy sencilla y demás defectos, hacen que por momentos sientas que estás jugando un título de hace dos generaciones. Sí, así de malo es. Lo peor es que la cosa no se detiene ahí, pues indudablemente faltó bastante tiempo de control de calidad para eliminar bugs que son constantes. La verdad es que en Xbox Series X la cosa no está tan mal como en la PC, pero sí nos topamos con varios errores bastante molestos que iban desde objetos fuera de control, hasta quests en los que no se podía progresar porque se no activaba una conversación, por ejemplo. Ni qué decir de los crashes que cerraban el juego. Igualmente el audio tiene problemas de sincronización y falta de efectos. Recuerdo que un personaje me estaba hablando por radio, pero no entró el efecto de estática y parecía que más bien estaba a mi lado.

Sabemos perfectamente que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl pasó por uno de los procesos de desarrollo más complicados que el medio jamás haya visto y que GSC Game World necesitaba comenzar a recuperar parte de la fuerte inversión que ha hecho todo este tiempo, pero creo que al final del día, nada justifica estar lanzando un producto tan pobre a nivel de calidad técnica y que sobre todo para los jugadores de consola, se sienta como un verdadero timo a nivel gráfico si lo comparas con lo que se vendió en el material promocional. No tenemos duda de que seguramente en unos meses todo esto de lo que te hablamos mejorará marcadamente, pero por ahora, te podemos decir que es un título sumamente incómodo de jugar que probablemente por todo esto, no está pudiendo sacar a relucir sus virtudes.

Enorme decepción

En medio de un 2024 plagado de grandísimos juegos, cuesta mucho trabajo recomendar algo como S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, título del que francamente esperábamos más, incluso te diría que se perfilaba para ser de las grandes sorpresas del año y una de esas notas altas de las que cuesta trabajo olvidarse. Desafortunadamente, por razones que seguramente tuvieron que ver con su muy complicado proceso de desarrollo, GSC Game World está entregando un juego que falla constantemente en cada uno de sus apartados y que las pocas luces que tiene, se ve totalmente opacadas por un aspecto técnico que se quedó lejos de lo que se esperaba. Puede que debajo de todo esto haya una experiencia que sí valga la pena. Yo francamente no vi nada de eso, pero imagino que habrá quien sí le encuentre el encanto.

¿Recomendamos S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl? No, para nada. Además de que actualmente se encuentra en muy mal estado técnico en todas sus versiones, la realidad es que vimos pocas luces en una experiencia que para mal, más bien se siente como de hace dos generaciones. Entiendo bien que los fans de la serie puedan ver un poco más allá y encuentren algo de potencial cuando eventualmente sus problemas se arreglen, pero para quien quiera entrar por primera vez, será algo verdaderamente complicado de digerir. Por supuesto está el hecho de que se encuentra disponible en Game Pass desde su día de lanzamiento por lo que no hay ningún riesgo como tal, pero al final te diría que tu tiempo estará mejor invertido en otro lado. Para mi, una de las grandes decepciones de este intenso 2024.