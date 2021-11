Review – Riders Republic

Más que solo un Steep 2.0

Los juegos de deportes extremos siempre han tenido una importante presencia en la industria del gaming, sin embargo, en años recientes hemos vistos que esta presencia ha disminuido considerablemente. Claro, todavía hay unos cuantos publishers allá fuera dispuestos a seguir lanzando este tipo de proyectos, y Ubisoft definitivamente es uno de ellos. Recordarás por allá de 2016 cuando la compañía francesa lanzó al mercado Steep, un título de snowboarding que buscaba revitalizar el género, aunque sus resultados no fueron los ideales. Bueno, Ubisoft no se dio por vencido y cinco años más tarde tenemos Riders Republic, que esencialmente, es un sucesor espiritual de Steep. La propuesta de esta nueva entrega ciertamente es interesante, pues ya no solo incluye snowboarding, sino que también suma otro par de deportes extremos y te puedo adelantar que hace un gran trabajo con ellos.

Riders Republic toma como base a Steep, y lo expande en prácticamente cada uno de sus elementos. Estamos frente a un título que combina el mundo abierto con los deportes extremos, y aunque esta combinación podría sonar un poco extraña, lo cierto que es la gente de Ubisoft logró ejecutarla casi a la perfección. Es un título en el que tienes muchas cosas por hacer, y casi siempre serás recompensado de alguna u otra forma, por lo que deberás invertirle una buena cantidad de tiempo si es que quieres desbloquear y conseguir absolutamente todo.

De hecho, Riders Republic sigue esta vieja fórmula de Ubisoft donde tienes un mapa repleto de puntos de interés y actividades por completar, y seguramente habrá muchos jugadores que ya se empiecen a sentir un poco fatigados por esto, y aunque este juego no trae nada nuevo a la mesa, la gran mayoría de sus apartados están bien logrados y en esta reseña entrare en detalle sobre cada uno de ellos para que determines si este título vale la pena o no de acuerdo con tus gustos.

Snowboarding, ciclismo extremo y sí, hasta jetpacks

Como te decía al inicio de la reseña, Riders Republic es más que solo un Steep 2.0. Estamos frente a un título que no solo implementa y mejora el snowboarding, sino que también añade otros dos deportes: el ciclismo extremo y sí, también hay jetpacks y wingsuits.

En realidad solo existen estas tres disciplinas, pero cada una de ellas ofrece distintas variantes. Por ejemplo, en el caso del snowboarding puedes participar en carreras o circuitos de trucos, donde deberás realizar todo tipo de acrobacias para alcanzar un alto puntaje. El ciclismo extremo también funciona de forma similar, mientras que en las carreras aéreas podrás elegir entre usar un jetpack o un wingsuit.

Sí, tal vez tener solamente tres deportes pueda ser un poco decepcionante para algunos, pero créeme cuando te digo que la variedad de ecosistemas en Riders Republic es lo que en verdad le da sabor al juego. Visitarás montañas repletas de nieve, acantilados rocosos, bosques y hasta un poco de desierto. Cada uno de estos ecosistemas cuenta con un terreno único que le añade otra capa de profundidad al gameplay, y deberás visitar constantemente cada una de estas pistas para aprendértela de memoria.

El juego ofrece un esquema de controles bastante sólido, además de muchas opciones de accesibilidad que te facilitarán la vida si no eres alguien tan experimentado en este tipo de juegos. En general, los controles son responsivos y bastará con un par de horas para acostumbrarte a ellos. Existen opciones para automatizar tus aterrizajes, así como algunas otras que simplifican el sistema de trucos.

Cada uno de estos deportes tiene su propio sistema de progresión, y más adelante hablaré más a detalle de esto, pero por ejemplo, el snowboarding no comparte el mismo nivel de experiencia que el ciclismo o las carreras aéreas. Entre más actividades practiques de cada uno de estos deportes, obtendrás puntos de experiencia para subir de nivel en cada una de las disciplinas, y como resultado, obtendrás nuevos y mejores equipos que te darán una mayor ventaja en las carreras.

Al igual que muchos otros juegos allá fuera, Riders Republic separa su “loot” por tiers o categorías de colores. Tenemos equipo de categoría común, pero también de categoría legendaria y cada uno de estos objetos incluye su propio set de estadísticas. Obviamente que entre mejor equipo tengas, tu rendimiento en las diferentes actividades será mejor. Claro, también dependerá de tu habilidad como jugador, así que no esperes que el equipo haga toda la diferencia del mundo.

Cada actividad tiene un set único de objetivos secundarios, los cuales te darán estrellas adicionales. Estas estrellas funcionan como el sistema de progresión en general, es decir, entre más estrellas obtengas podrás desbloquear nuevas actividades y puntos de interés en el mapa. El juego no suele castigarte si decides jugar en dificultades más bajas o si utilizas controles automatizados, sin embargo, la gran mayoría de actividades tienen por lo menos un objetivo secundario relacionado al nivel de dificultad.

Contrario a lo que podría llegarse a creer, Riders Republic no es un juego de “simulación”, se trata de una experiencia cien por ciento arcade por lo que el control de los vehículos no será nada pesado y como te decía, se siente muy responsivo. La verdad es que sí existe cierta consistencia en cuanto a los controles entre estas diferentes disciplinas, así que no tendrás que preocuparte tanto por ello.

Un amplio mundo abierto repleto de cosas por hacer

Muy tradicional de Ubisoft, Riders Republic cuenta con un enorme mapa repleto de puntos de interés e iconos que puedes completar. El sistema de estrellas que te mencioné hace rato también desbloquea puntos adicionales en el mapa, aunque también es posible hallarlos tú mismo si decides explorar.

Este mapa se encuentra dividido por terrenos, y cada uno de ellos cuenta con su propio set de actividades por terminar. Por ejemplo, en las montañas solo podrás participar en actividades de snowboarding, mientras que en los desiertos podrás hacer ciclismo extremo y en los acantilados volarás por los aires.

Pero, ¿este mundo abierto realmente funciona o es sola una excusa para entrarle al género? Creo que va más bien por la segunda opción. Sí, a pesar de poder explorar libremente e ir a dónde tú quieras, es posible hacer fast travel y tener estas actividades a unos metros de distancia. Es decir, fácilmente pudo haber funcionado con un sistema tradicional de menús, pero el poder recorrer este mundo y viajar desde un extremo del mapa al otro seguro que será del agrado de muchos usuarios.

Además de los deportes previamente mencionados, en este mapa también te encontrarás con otras actividades como Stunt Trials, en donde deberás completar ciertos desafíos en tiempo límite. Este tipo de actividades secundarios proveen un buen cambio de ritmo y ofrecen un nivel de complejidad adicional para quien ya se haya cansado de solo estar haciendo carrera tras carrera.

También tenemos objetos coleccionables como lo pueden ser tablas de ski, bicicletas únicas, atuendos y más. Los coleccionables se reducen a objetos que normalmente no podrías conseguir a través de recompensas normales, así que son un buen incentivo para quien disfrute de la exploración en los juegos de mundo abierto.

Fuera de lo anterior, el resto de actividades son marcadas al avanzar en el sistema de progresión basado en estrellas, que como te comente hace unos cuantos párrafos, las obtienes al completar estas actividades. De hecho, la progresión en Riders Republic es posiblemente uno de sus apartados más fuertes.

La personalización también juega un importante papel

Cuando inicias Riders Republic por primera vez serás recibido con una pantalla para personalizar a tu avatar. En cualquier momento podrás modificar sus rasgos faciales y hasta su sexo, pero también podrás customizarlo con diferentes atuendos y trajes para cada una de estas actividades.

Puedes tener outfits para cuando vas caminando, para cuando haces snowboarding y para cuando andas en bicicleta. También es válido utilizar el mismo atuendo para todas estas actividades, pero quienes disfrutan de la personalización en los videojuegos seguramente no querrán dejar pasar esta oportunidad para modificar a su personaje como más les guste.

Conforme progreses también obtendrás dinero que puedes invertir en desbloquear diferentes trajes. Puedes comprar el atuendo completo o por partes, sin embargo, el juego también cuenta con microtransacciones y de hecho, hay cosas que solo puedes adquirir si inviertes dinero real. Considerando que Riders Republic es un título que se vende a precio completo, esta decisión seguro será bastante controversial para algunos. Aunque si eres fan de los juegos de Ubisoft, sabrás que este tipo de cosas ya suele ser algo normal.

Además de la ropa, también puedes modificar otros elementos de tu avatar como los emotes, los cuales puedes utilizar para interactuar con otros jugadores en este hub online. Evidentemente, este tipo de cosas son solamente cosméticas, por lo no que influirán directamente sobre el gameplay mas allá de cómo te ves frente al resto de los usuarios.

Siempre online, ¿importa?

Por si no estabas enterado, Riders Republic es un título que requiere de una constante conexión a internet, al punto de que ni siquiera podrás jugar si no estás conectado a internet. Sí, sabemos que esta es una extraña decisión por parte de Ubisoft, especialmente porque es completamente posible disfrutar de casi todo lo que el juego tiene por ofrecer jugando por tu cuenta.

Cuando te encuentres en el mapa podrás ver al resto de los jugadores junto a ti, pero la interacción social está realmente limitada a no ser que te pongas de acuerdo con amigos para jugar. Por eso digo que no tiene mucho sentido el tener que estar conectado online todo el tiempo.

Tú puedes participar en la gran mayoría de actividades del juego por tu cuenta, aunque eso sí, como tal no compites contra “NPCs”, al menos no en el sentido tradicional de la palabra. Se podría decir que compites contra otros jugadores, pero no con ellos, entonces ¿cómo funciona esto? Pues corres junto a los fantasmas de otros jugadores, y hasta puedes ver sus IDs y todo, pero ellos realmente no se encuentran jugando en ese momento.

Claro, también es posible jugar contra otros usuarios si así lo deseas, pero no es obligatorio y tampoco te perderás de muchas cosas si decides no hacerlo. De hecho, casi no tuve problemas de lag ni desconexión mientras jugaba, así que parece ser que sus servidores son lo suficientemente estables para mantener a todos sus jugadores.

Posiblemente la mayor novedad al jugar online tiene que ver con las carreras masivas de hasta más de 60 jugadores en consolas de nueva generación y 20 en PS4 y Xbox One. Estas carreras a veces pueden ser demasiado caóticas y es difícil seguir el rastro de tu avatar con tantos otros personajes a lado. También me desconectaron un par de veces, pero este problema no volvió a replicarse en algunas otras de las carreras que tuve. También vale la pena aclarar que estas carreras masivas no están fijas en el mapa, es decir, deberás esperar a que una notificación te alerte en pantalla para poder participar en ellas.

Entonces no te preocupes demasiado por esta etiqueta de “siempre online” ya que en Riders Republic es perfectamente viable jugar por tu cuenta y aun así obtener todas las recompensas que el juego tiene para ti.

Tiene unos cuantos problemas técnicos

Riders Republic está lejos de ser un juego perfecto, y técnicamente, la verdad es que sí cuenta con un par de asperezas que si bien no son tan graves como para afectar drásticamente la experiencia de juego, sí es importante hablar sobre ellas.

Para empezar, el juego corre en resolución de 4K y a 60 cuadros por segundo en la nueva generación de consolas, esto sin la posibilidad de limitar los FPS a 30 a favor de un mayor rendimiento técnico como texturas mejoradas, mayor distancia de dibujado o reducir el molesto pop-in de objetos. Este último problema es bastante prominente en el juego, y constantemente estarás notando cómo van apareciendo diferentes objetos en la distancia, algo que con el tiempo sí termina por distraerte y hasta se vuelve algo molesto.

Ubisoft ya está lejos de ser lo que era antes en cuanto a bugs y glitches (todavía no nos olvidamos de Assassin’s Creed Unity) pero Riders Republic no está exento en cuanto a esto. Como te mencionaba antes, el título no cuenta con problemas tan graves, pero de repente verás animaciones raras, algunas texturas nunca terminan por cargar y las interacciones con los diferentes objetos del entorno no siempre funcionan como deberían.

La mayor parte del tiempo el juego corre sin muchos problemas, y parece que entre más larga era mi sesión de juego, más frecuente se volvían todos estos bugs y glitches de los que te platico. Muchos de ellos podrían resolver fácilmente con unos cuantos parches, pero esto también podría ocasionar más broncas técnicas. Esperemos que no vaya a ser así.

Para mi sorpresa, el juego se mantiene a 60 FPS estables, e incluso en las carreras masivas de 60 jugadores, en ningún momento sufrí de alguna caída en la tasa de cuadros por segundo y tampoco vi demasiados errores visuales. A diferencia de juegos pasados de la compañía, Riders Republic salió decentemente bien en este apartado.

Y hablando del aspecto técnico, te cuento que el juego sí tiene cierta funcionalidad para el DualSense, porque sí, estamos hablando de que el juego tiene versión nativa next-gen. El uso de este nuevo control no está tan bien implementando como nos hubiera gustado, ya que el juego casi no aprovecha ni los gatillos adaptables ni la vibración háptica. Sin duda alguna se trata de una oportunidad desperdiciada que pudo haber mejorado todavía más la experiencia de juego.

Gráficamente creo que Riders Republic se encuentra en esta delgada línea entre la pasada y actual generación de consolas, ya que hay ciertas escenas que lucen realmente impresionantes, pero basta con ver de cerca algunas texturas como recordatorio de que el juego fue restringido por sus versiones de pasada generación.

Mucho más divertido de lo que pensaba

La verdad es que Riders Republic fue un juego que me terminó sorprendiendo por lo bien que me la pase con él. Yo no soy tan fan de este tipo de deportes y de todos modos me divertí, así que me imagino que quien sí los disfruta se la pasará todavía mucho mejor que yo.

Cada uno de los deportes presentes en el juego está muy bien trabajado y sentirás tus niveles de adrenalina subir por los cielos en las competencias más reñidas contra otros jugadores.

El título tiene un montón de contenido que te mantendrá entretenido por muchísimo tiempo, así que no esperes verlo todo en solamente un par de días. Además de que con el tiempo seguramente recibirá nuevo contenido para conservar a su base de jugadores.

Pese a sus broncas técnicas, Riders Republic es una fuerte entrega para Ubisoft y una que viene a recordarnos que el género de los deportes extremos, en las manos correctas, todavía tiene un espacio dentro del gaming moderno.