SEGA y Xbox: Una alianza probada

Hace más de un año habían comenzado a surgir los rumores en torno a una eventual colaboración entre Xbox y Sega, sin que existieran indicios concretos sobre qué trataría dicha sinergia. No obstante, fue cuestión de tiempo para que se anunciara de manera inesperada, una interesante mancuerna entre ambas compañías.

Mediante un comunicado de prensa tanto la división encabezada por Phil Spencer como la casa productora de Sonic the Hedgehog, hicieron pública una alianza estratégica para desarrollar nuevas experiencias de entretenimiento en el mediano y largo plazo, utilizando sus respectivas capacidades núcleo.

Sega se encargará de dotar el know-how de sus icónicas franquicias, mientras que Microsoft abastecerá la robusta infraestructura del servicio Azure, el cual tiene servidores en todo el planeta, cuyas capas de acopio permiten almacenar todo tipo de datos, ya sea desde herramientas de inteligencia de negocios hasta videojuegos y películas.

No es la primera vez que estas dos empresas han entablado una sociedad. Conviene recordar que en la época del Xbox original, Sega desarrolló diversos títulos exclusivos para esa plataforma como: Crazy Taxi 3: High Roller, Gunvalkyrie, The House of the Dead III, Jet Set Radio Future, Panzer Dragoon Orta y ToeJam & Earl III: Mission to Earth.

Por su parte, Xbox 360 también recibió exclusividades, entre las que destacaron: Condemned, Dreamcast Collection, Full Auto, Rise of Nightmares y Universe at War: Earth Assault. Un aspecto interesante fue que Sega fungió como distribuidor de producciones realizadas por From Software, incluyendo Otogi y Otogi 2, además de Chromehounds, para Xbox y Xbox 360, respectivamente.

Lamentablemente, muchos de los juegos referidos pasaron desapercibidos, siendo factible que la multicitada colaboración abra las puertas a traerlos de vuelta mediante la retrocompatibilidad o su incorporación a Game Pass en los próximos meses. Aunque esta maniobra parece alejada del propósito central de la alianza estratégica, sería relativamente fácil de implementar y generaría beneficios adicionales.

Los metaversos a los que se refirió el CEO de Microsoft, Satya Nadella, jugarán un papel determinante en los próximos años y estas comunidades virtuales no sólo estarán enfocadas a universos como Minecraft o Halo, sino que le colaboración con Sega permitirá expandir nuevos horizontes y los resultados deberían de ser espectaculares.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio