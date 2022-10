Review – Resident Evil Village: Shadows of Rose

Este ha sido un gran año para las expansiones. Monster Hunter Rise tuve Sunbreak. Después de años de espera, The Delicious Last Course por fin llegó a Cuphead. Incluso la colaboración con Hot Wheels hizo que regresar a Forza Horizon 5 fuera interesante. Sin embargo, había un contenido que siempre estuvo en nuestras mentes a lo largo de 2022. Desde su lanzamiento en mayo de 2021, muchos esperábamos con ansias la llegada del gran DLC de Resident Evil Village. A lo largo de los últimos meses, Capcom se encargó de proporcionar un poco de información de forma ocasional, lo cual solo nos mantuvo al filo del asiento ante las posibilidades de este gran retornó a la historia de Ethan Winters y su familia. Es así que Shadows of Rose, así como The Winter’s Expansion, se posicionan para cerrar un año en donde el contenido post-lanzamiento que vimos en esta industria fue de primer nivel.

Para la sorpresa de muchos, The Winter’s Expansion, como se le conoce a todo el paquete de DLC, no solo incluye Shadows of Rose, una expansión para la historia principal, sino que aquí también encontramos un modo en tercera persona para la campaña principal, así como nuevos personajes y una serie de mejoras para el modo de Mercenarios. Es así que Resident Evil Village Gold Edition no solo se posiciona como un digno regreso al mundo de Village, sino como la versión definitiva de este título, algo que aquellos que aún no se adentran a este mundo deben de aprovechar.

A solo unos días del lanzamiento de todo este contenido, ya tuve la oportunidad de disfrutar en su totalidad los agregados que The Winter’s Expansion tiene para nosotros. Pese a que la historia de Shadows of Rose es lo más interesante, también vale la pena hablar sobre los otros dos agregados. ¿Es Shadows of Rose la gran conclusión a la historia de Ethan Winters que hemos estado esperando? ¿Vale la pena pagar este DLC por estos tres contenidos adicionales? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Everythings stays

Antes que nada, es importante mencionar que necesitas acabar primero el juego base antes de comenzar con Shadows of Rose. La expansión está hecha para todos los que ya disfrutaron del viaje de Ethan Winters, y el título cuenta con múltiples spoilers de la campaña principal. Si bien nada te detiene para comenzar aquí, tendrás muchas preguntas sobre los personajes y los eventos que transcurrieron con anterioridad. Es una historia creada como un epílogo a Resident Evil Village, y Capcom espera que así lo tomes.

Después de los eventos de Resident Evil Village, tomamos el control de Rose, ahora una chica de 16 años, quien sufre de problemas sociales, debido a que sus compañeros la consideran un fenómeno por sus poderes. Aunque su naturaleza tiene una serie de ventajas en muchos apartados, su estatus social sufre y es víctima del bullying. Sin embargo, no todo está perdido, ya que hay una solución a todos sus problemas, pero no es sencilla. Para liberarse de sus habilidades, la joven tendrá que adentrarse en la mente de los restos de la Megamycete. Aquí, Rose necesita enfrentarse a todos sus miedos, inseguridades, y revivir algunos de los eventos más traumatizantes en su vida. Afortunadamente, ella no está del todo sola en este plano.

Uno de los mejores apartados de Shadows of Rose, es el hecho de que la expansión decide aprovechar por completo su aspecto psicológico. Más que presentar una serie de horrores enfocados en las concepciones generales del terror, como los hombres lobo o los zombis, los enemigos a los que se enfrenta Rose son representaciones de sus miedos e inseguridades, entidades que le succionan la vida de una forma similar a los Dementores de Harry Potter. Aunque no puedo hablar mucho sobre los peligros que acechan y las situaciones en las que nuestra protagonista se encuentra, puedo decir que hubo momentos en donde del puro miedo que tuve, fue necesario dejar el control por unos momentos y tomar un descanso mental.

Si pensaste que la casa Beneviento era lo más terrorífico de Village, prepárate para lo que Shadows of Rose tiene preparado para todos. Lamentablemente, hay un punto que seguramente no será del agrado de muchas personas, y se trata de la duración. Tomando en consideración previos DLC y campañas en la serie, esta expansión es similar a Separate Ways de Resident Evil 4, en el sentido de que recorremos varios escenarios de la campaña principal, pero la situación en la que nos encontramos es diferente. Es así que puedes llegar a los créditos finales antes de lo pensado.

Claro, aunque una serie de retos y la promesa de una aventura más complicada en una mayor dificultad, pueden extender tu tiempo de juego, no te sorprendas si tu sesión llega a su fin antes de lo pensado. Sin embargo, esto no demerita el hecho de que Shadows of Rose es un digno epílogo a la aventura de la familia Winters, una aventura que explora un apartado sumamente interesante desde la perspectiva de una nueva protagonista, y las situaciones en las que nos encontramos siguen siendo tan terroríficas como a las que ya estamos acostumbrados.

Junto a la perspectiva en tercera persona, Shadows of Rose cuenta con una mecánica completamente única. Debido a sus poderes, nuestra protagonista es capaz de aturdir a los enemigos con una habilidad especial. Esta es una herramienta defensiva, ya que se usa principalmente para escapar de todos los enemigos, aunque nada te impide atacarlos mientras se encuentran indefensos. En general, el enfoque está en la exploración y en los acertijos, mientras que el combate toma un segundo plano. Los recursos son limitados, por lo que debes saber cuándo pelear y cuándo correr.

Esta sigue siendo la misma experiencia de combate y acertijos, en donde este último tiene el mayor peso, y puedes crear ítems al combinar diferentes recursos. Junto a esto, el mayor cambio que vemos aquí es la velocidad de la protagonista. La hija de Ethan Winters es mucho más lenta, lo cual hace que sea más complicado escapar de un enemigo, lo cual ocasiona que los poderes de Rose tengan un mayor peso en general.

Shadows of Rose es una gran experiencia que vale mucho la pena. Sí, la duración puede decepcionar a más de uno, pero aún tenemos acceso a una aventura que cierra un capítulo en la serie de Resident Evil, mientras deja la puerta abierta para ver a Rose en un futuro. Sin dar muchos spoilers, también encontramos un mensaje de amor que seguramente muchos podrán apreciar, y hace que la conclusión a Village sea sumamente fuerte,

Nueva perspectiva, mismo mundo

Cuando la séptima entrega principal de la serie llegó al mercado, la perspectiva en primera persona fue algo que al principio preocupó a más de un fan. Sin embargo, rápidamente todas las inquietudes desaparecieron. Es así que cuando Village llegó a nuestras manos, ya estábamos más que preparados para disfrutar de esta aventura en los pies de Ethan Winters. Aun así, existía un grupo de jugadores que exigían una cámara en tercera persona, similar a lo que nos presentaron los remakes de Resident Evil 2 y 3. Pese a que los mods lograron cumplir con estas demandas, Capcom nos sorprendió al revelar que The Winter’s Expansion también nos daría la oportunidad de jugar con una cámara en tercera persona.

A diferencia de los otros dos agregados de la expansión, el modo en tercera persona no llega a tener el mismo peso que uno podría pensar. Esta es una situación bastante complicada. Por una parte, Shadows of Rose es una experiencia que fue creada con esta perspectiva en mente, por lo que todo lo que aquí vemos trabaja en conjunto para crear una gran aventura. En particular, hay una sección al principio, muy similar a la de Ethan corriendo de los Lycans al inicio de su campaña, en donde nuestra protagonista tiene que escapar de varias criaturas, mientras que materia oscura cae del techo, surge del suelo, y la rodea. En este momento, apreciar todo lo que está a nuestro alrededor hace que esta sitación sea más aterradora.

Junto a esto, muchos de los acertijos y segmentos de combate toman esta perspectiva en consideración para hacer que el jugador pueda relacionarse de mejor forma con Rose como un personaje separado de nosotros. De esta forma, la cámara en tercera persona está enfocada en crear una distinción marcada entre nuestra protagonista y el jugador. Sin embargo, esta es una idea que no se logra replicar efectivamente con Ethan, y en múltiples momentos puede estropear el trabajo original que vimos el año pasado.

Mucho de lo que hace especial, y honorífico, a Resident Evil VII y Village, es el hecho de que tú eres Ethan. Cada una de las tragedias que le suceden al protagonista las sientes, debido a la perspectiva en primera persona. Sin embargo, y más importante, Capcom creó estos juegos con esto en mente. Todos los segmentos de acción, pasadizos en los que tenemos que escabullirnos y más, dejan un gran impacto en nosotros, debido a lo limitada que es nuestra visibilidad. Por ejemplo, ser perseguido por el bebé no solo es terrorífico por lo que representa, sino que sabes que siempre hay algo detrás de ti, incluso si no puedes llegar a verlo.

Al eliminar esto, y expandir nuestro rango de visión, mucho de lo que hace especial a la campaña principal de Resident Evil Village desaparece. Claro, no todo es malo, gracias a esto, el combate es mucho más sencillo, y puedes lidiar de mejor forma contra algunos de los jefes y hordas de enemigos, aunque en realidad nunca hubo de qué quejarse en este apartado originalmente. Afortundamente, las cinemáticas se conservan en primera persona.

La nueva perspectiva no es mala, y como un agregado en tu segunda o tercera partida, visitar el Castillo Dimitrescu y muchas de las locaciones tan icónicas del juego de esta forma, es algo que vale la pena disfrutar. Sin embargo, la primera vez que decidas experimentar este título tiene que ser en primera persona. Village fue construido con esto en mente, y si bien la nueva cámara va más allá de ser un simple mod, no es la forma ideal para disfrutar de la aventura por primera vez. Junto a esto, el mundo se sigue viendo impresionante. Una vez más, Capcom deja en claro que el RE Engine es una de las grandes maravillas de esta generación, y tener un mayor rango de visión para apreciar algunos de los escenarios que aquí vemos es algo que vale mucho la pena.

Hay que dejar algo en claro, Shadows of Rose solo se puede jugar en tercera persona, mientras que la campaña principal nos da la oportunidad de las dos. Mi mayor problema con esto, es que esta perspectiva no debería ser algo por lo que se debe de pagar, sino una actualización gratuita para todos los jugadores. Pese a todo esto, no puedo negar que este es un experimento que vale la pena probar al menos una vez.

Más adrenalina… ¿y ya?

El modo mercenarios es un estándar para Resident Evil. Es algo que ha estado presente en la mayoría de los juegos, e incluso tiene su propia entrega en 3DS. Incluso cuando en Village vimos una perspectiva en primera persona, el adictivo estilo arcade seguía presente. Sin embargo, hubo un gran problema, ya que en su momento solo podía jugar con Ethan Winters. Afortunadamente, The Winter’s Expansion nos ofrece una solución, puesto que tenemos acceso a tres nuevos personajes, Chris Redfield, Lady Dimitrescu y Heisenberg, y cada uno se siente único.

Si bien Ethan Winters tiene una buena habilidad con las armas de fuego, nada se compara con lo que Chris ofrece. Este veterano de la serie es un experto con pistolas y rifles, por lo que no solo cuenta con herramientas únicas, sino que claramente se puede sentir una diferencia en velocidad y peso en comparación con el protagonista de la aventura principal. Por su parte, Lady Dimitrescu y Heisenberg hacen uso de sus habilidades especiales para atacar a distancia. Una vez más, cada uno se siente lo suficientemente único para ameritar múltiples partidas de este modo.

Fuera de eso, Additional Orders, como se le conoce a este nuevo contenido, no ofrece más escenarios o algún extra. Aquí se siguen proporcionando las mismas misiones arcades en donde tienes que derrotar a una cantidad de enemigos antes de que se acabe el tiempo, y en el camino puedes obtener mejoras, como mayor defensa, y extender la duración de la sesión en la que te encuentres. Por un lado, es decepcionante que no veamos más que solo tres personajes. Sin embargo, la experiencia sigue siendo de primer nivel, y los cambios sutiles, como el aumento en la velocidad de los enemigos, hacen que cada una de las partidas sea mucho más entretenida y dinámica. El estilo que tanto caracteriza a los Mercenarios es algo que sigue presente, y esta es la mejor forma de disfrutar del combate que Village tiene para nosotros.

Aun así, hay un par de decisiones que no tienen mucho sentido. Para comenzar, Rose no es un personaje jugable, lo cual suena como algo bastante extraño, ya que sus poderes bien pudieron ser integrados sin problemas a este modo. De igual forma, Mercenarios se sigue jugando por completo en primera persona, y no hay forma de cambiar a la tercera, algo que no solo hubiera sido una buena excusa para volver a jugar todos los niveles, sino que esto se siente como una oportunidad desperdiciada, considerando que uno de los puntos positivos de esta cámara, es el hecho de que el combate es mucho más dinámico con todo lo que puedes ver de esta forma.

Al igual que el clásico Mercenarios, Additional Orders es un extra que muchos seguramente evitarán. Esto no tiene que ver con la calidad de este modo, sino que cumplir todos los retos necesarios para desbloquear a cada uno de los personajes y niveles, requiere de un dominio del sistema de combate que el juego base no exige del jugador. Sin embargo, la participación de Chris Redfield, Lady Dimitrescu y Heisenberg es algo que le va muy bien a la experiencia. Las modificaciones y mejoras hacen que sea más entretenido pasar horas y horas tratando de establecer nuevos récord de puntuación, y en general se ha agregado un nuevo nivel de rejugabilidad que, incluso aquellos que no son tan fans de este apartado, deben de darle una oportunidad.

Un digno epílogo

¿The Winter’s Expansion vale la pena? Esta es una buena pregunta. Estamos hablando de un DLC que tiene un precio de $20 dólares. Para algunos, los tres grandes agregados tal vez no justifican el costo de entrada. Sin embargo, todo lo que vemos aquí es de primer nivel, y no solo nos permite experimentar una nueva historia, sino que nos da muy buenas excusas para regresar a la campaña principal y al modo Mercenarios con un par de novedades que se sienten frescas.

Shadows of Rose, pese a no tener la duración que muchos esperaban, es una fantástica campaña que funciona como epílogo a la historia que comenzó en Resident Evil VII. El enfoque en los acertijos hace que cada enfrentamiento con un enemigo tenga un alto nivel de tensión, y cada vez que el juego te pide explorar una sección y resolver una serie de problemas, se deja en claro porque Capcom es uno de los mejores estudios al momento de hacer juegos de survival horror. Este contenido, por sí solo, vale el precio de admisión de $20 dólares.

Por otro lado, el modo en tercera persona y Additional Orders son extras que, si bien se pueden sentir algo torpes en un par de momentos, son agregados que nos dan la oportunidad de disfrutar de la experiencia base desde una nueva perspectiva, y en el caso de la historia de Ethan, esto es literal. Aunque dejar de lado la cámara en primera persona puede arruinar algunos de los mejores momentos de la aventura base, esto también nos permite apreciar algunas secciones que tal vez no tuvieron el mismo peso originalmente. Por su parte, los agregados a Mercenarios son perfectos para el estilo arcade, y le ofrecen la suficiente variedad para no solo regresar una y otra vez para desbloquear todo, sino para romper récords de forma constante.

The Winter’s Expansion, así como Resident Evil Village Gold Edition, nos ofrecen un buen contenido para un juego que ya se sentía completo el año pasado. No lo duden, denle la oportunidad a esta expansión, disfruten del final de historia de Ethan Winters, y vuelvan a pasar la campaña principal ahora en tercera persona, aunque sigue siendo imposible ver la cara de nuestro protagonista.