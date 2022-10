El traductor de Silent Hill 2 hace acusación contra Konami y Bloober Team

La semana pasada fue de lo más fantástica para los fanáticos de Silent Hill, dado que se emitió un directo en el que se anunciaron varios videojuegos, así como la siguiente película de la franquicia. Y si bien muchos están entusiasmados con el remake del segundo título, no todos están contentos, sobre todo en el tema de la traducción que este mismo tendrá.

Quien se quejó respecto al guión fue Jeremy Blaustein, traductor que en su momento hizo la localización del juego en su versión en inglés, el cual aparentemente se va a utilizar en esta nueva versión para PlayStation 5 y PC. Al parecer, no recibirá ningún tipo de compensación por el trabajo, por lo que ha acusado a Konami y Bloober Team de no recibir sus respectivos créditos.

Cool! And they will, once again, use the SH2 English script that I wrote/translated (oh, directed too) completely by myself and I will get zero compensation for it and there will not be tens of thousands of people on Twitter outraged on my behalf. Maybe I should make a video? https://t.co/g4pXoiaKl4

— The Tao of Blau (@JeremyBlaustein) October 19, 2022