Hacen notar indignación con Alan Wake Remastered en su versión de Switch

Hace algunos días atrás llegó la versión de Alan Wake Remastered para Nintendo Switch, mismo que ha tenido dos diferentes polémicas, la primera va en relación al precio, pues al menos en la tienda de México se equivocaron y lo pusieron a un dólar. La segunda y más importante, abarca que este port no ha sido del todo satisfactorio para los fanáticos.

Mediante un video que realizó el usuario conocido como ElAnalistadeBits, se dio a conocer que el juego en comparación a consolas como Xbox One va muy mal, demostrando que en el aparato de Microsoft corre mucho mejor. Es más notorio al percibir que los supuestos 30 cuadros por segundo van bajando de forma constante hacia los 20, sin mucha estabilidad.

Aquí el video:

En cuanto a la resolución de Alan Wake Remastered, se confirma que no llega ni a los 1080p, concretamente se trata de unos 1056x594p en el formato para televisión, algo bajo para ser un juego no tan exigente. Por su parte, la parte portátil alcanza 704x396p, y eso significa que no llega al máximo potencial que la híbrida puede obtener en su pantalla.

Por ahora, no se recomienda obtener el videojuego hasta que se confirme un parche que le de mejor estabilidad. Pues en otras consolas alcanza un rendimiento de lo más aceptable.

Vía: Youtube