Primer tráiler de Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Hace algunos meses se liberaron anuncios bastante importantes del Universo Cinematográfico de Marvel, entre ellos se dio a conocer la fecha de estreno oficial de Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Película que liberó su primer tráiler en la San Diego Comic-Con, mismo que no se reveló al público, eso hasta el día de hoy.

En el canal oficial de Marvel Studios, al fin nos dan a conocer cuál es la siguiente gran aventura para este personaje, el cual al parecer se ha convertido en toda una celebridad en dicho universo. Y lo más importante, que aquí sería la revelación del villano principal para este siguiente arco, Kang el Conquistador, mismo que ya había aparecido de alguna manera en Loki.

Aquí puedes ver el video:

Esta es la sinopsis de la película:

Scott Lang vuelve a enfundarse el traje de Ant-Man para pelear codo a codo junto con la Avispa. La misión revela a los dos superhéroes un secreto terrible y los enfrenta a su enemigo más poderoso.

Recuerda que su estreno es el próximo 17 de febrero de 2023 en los cines.

Vía: Marvel

Nota del editor: Con esta cinta se abre la siguiente fase del Universo Cinematográfico de Marvel, pues el arco actual terminará con Black Panther: Wakanda por Siempre. Será interesante ver el poder del nuevo villano.