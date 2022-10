Deadpool hackea la cuenta de Marvel’s Midnight Suns

Uno de los juegos más esperados respecto al género de tácticas es Marvel’s Midnight Suns, mismo que reunirá a los mejores héroes del universo creado por Stan Lee para librarse de una nueva amenaza. Y si bien hay grandes caras de la franquicia como Spider-Man, Hulk, Wolverine, Capitán América, entre otros, todavía falta alguien muy importante en el plantel.

Mediante un video incorporado al estilo hackeo de bancos, se puede ver al querido Deadpool hacer una campaña en la que él mismo se promueve para entrar al videojuego de estrategia. Con comentarios irreverentes, y que lógicamente indican que podría llegar en algún punto mediante contenido descargable, algo que seguramente los fans agradecen.

Aquí el tweet oficial:

that's right, POOL-heads! make your voices heard! I, the great Deadpool, must be in Midnight Suns! this LEGENDARY injustice will not stand! ✊ #DeadpoolSuns pic.twitter.com/VAwSXrO0YT

— #DeadpoolSuns (@midnightsuns) October 19, 2022