¿Marvel’s Spider-Man 2 aún saldrá en 2023?

El año pasado se mostró uno de los juegos más esperados para el PlayStation 5, Marvel’s Spider-Man 2, secuela del videojuego que salió en el 2018 de la mano del equipo de Insomniac Games. Sin embargo, después de su revelación inicial no se ha mostrado absolutamente nada, razón por la cual los fans piensan que va a tener un retraso evidente.

Inicialmente se comenta en el teaser que llegará en algún punto del 2023, pero debido a la ausencia de contenido en video, muchos piensan que al final del día PlayStation va a cambiar el año. Y ahora, para alivió de los seguidores, nos podemos enterar que el juego sigue en pie con el año, y eso viene directamente de los propios desarrolladores.

Mediante Twitter, Insomniac Games contestó que el juego va a un buen ritmo y sigue listo para lanzarse el próximo año. Haciendo énfasis que aún no muestran nada porque las cosas llevan tiempo, y quieren que el primer tráiler largo sea algo digno para los seguidores.

Don't. We're making good progress and it's still slated for 2023. Showing games takes time, effort, resources, and coordination.

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 17, 2022