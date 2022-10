Logran correr P.T. Silent Hills en PlayStation 5

A día de hoy una de las demos que sigue siendo icónica en el mundo de los videojuegos pertenece al cancelado P.T. Silent Hills, proyecto que vió su fin tras la salida de Hideo Kojima de Konami. Vale la pena mencionar, que este ya no se puede descargar en la tienda de Sony, pero al parecer algunos usuarios han logrado saltarse las restricciones.

El modder conocido como Lance McDonald informó que ha sido capaz de correr el juego sin hacer ningún tipo de jailbreak, aunque se necesitan componentes externos que requieren un PS4 y la cuenta de PSNetwork que descargó la demo en su momento. Aunque si bien no se ocupa dicha alteración, al final es necesario hacer el hackeo de la consola para progresar.

Así que si descargaste en su momento la demostración, es muy posible que pueda tener el mismo resultado que el modder. Pero tal vez los pasos sean más laboriosos de lo necesario.

hahahahhHAHHAHA I got P.T. working on a fully updated, non-jailbroken PlayStation 5! Eat shit, Konami! This console has never been jailbroken, I was able to transfer a hacked PS4 emulator from a different jailbroken PS5 using USB backup to unlock the game on my main PS5! pic.twitter.com/fDTklXVg1n

— Lance McDonald (@manfightdragon) October 17, 2022