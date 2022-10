Konami anuncia evento especial de Silent Hill

Mucho se ha hablado sobre el posible regreso de Silent Hill durante los últimos años. Pese a todos los rumores, Konami se ha mantenido en silencio sobre una nueva entrega en la serie. Afortunadamente, todo esto cambió el día de hoy, ya que hace unos instantes se confirmó que la próxima semana se llevará a cabo un evento especial relacionado con esta icónica serie de terror.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Konami reveló que el próximo miércoles 19 de octubre, 2:00 PM (hora del Pacífico), o 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo una presentación especial enfocada en el futuro de la serie de Silent Hill.

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa

— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022