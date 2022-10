La cuenta de Hideki Kamiya desaparece de redes sociales

El día de ayer fue bastante polémico para Platinum Games y Hideki Kamiya, director del estudio, dado que la actriz que antes interpretó a la bruja de umbra en cuanto a la actuación de voz subió un video que invitaba a no comprar el juego. Afirmando que se le estaba pagando una baja cantidad de dinero para el prestigio que la franquicia tiene para estos momentos.

Así, el propio Kamiya dio una contestación que puede interpretarse como descortés, causando la molestia para algunos seguidores que estaban esperando tener de vuelta la voz que ya conocíamos todos. Y tan solo pasaron un par de horas para que la cuenta de Twitter del creador de la saga se desactivase, no se sabe realmente si él mismo la suspendió o si fueron por reportes de los usuarios.

It appears Hideki Kamiya's Twitter account is now gone pic.twitter.com/PQ7WpgLx9g

— Nibel (@Nibellion) October 16, 2022