Hideki Kamiya responde a la actriz de Bayonetta

Hace un par de horas se dio a conocer que Hellena Taylor, la encargada de la voz de Bayonetta en las primeras dos entregas en la serie, no retomó el papel de la bruja para el nuevo juego debido a que no consideró adecuada la cantidad que le ofreció PlatinumGames. Después del video original, Hideki Kamiya ha emitido una respuesta al respecto.

Por medio de su cuenta de Twitter, Kamiya, productor de PlatinumGames y Bayonetta 3, emitió un mensaje que, si bien no menciona específicamente a Taylor y sus declaraciones, claramente está dirigido a la actriz de voz y su video. Esto fue lo que comentó:

Sad and deplorable about the attitude of untruth. That's what all I can tell now.

By the way, BEWARE OF MY RULES.

— 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) October 15, 2022