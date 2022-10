Nos encontramos a solo días del lanzamiento de Bayonetta 3 en Nintendo Switch. Un periodo que, en teoría, debería ser emocionante para los fans, se ha convertido en una situación controversial y delicada, ya que Hellena Taylor, encargada de la voz del personaje titular durante las primeras dos entregas, ha revelado que no retomó este papel debido a la cantidad que le ofrecieron, y ahora le pide a los fans no comprar este título.

Por medio de su cuenta de Twitter, Taylor compartió un video en donde revela que Nintendo y PlatinumGames solo le ofrecerían $4 mil dólares por retomar el papel de Bayonetta en la nueva entrega, cantidad que no consideró adecuada. De esta forma, le ha pedido a los fans que no compren el juego, y mejor usen su dinero para donarlo a una caridad. Esto fue lo que comentó al respecto:

“La franquicia de Bayonetta ha generado aproximadamente $450 millones, y eso no incluye la mercancía. Como actor, entrené durante un total de siete años y medio, tres años en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres Lambda con voz de la entrenadora Barbara Berkery, y cuatro años y medio con el legendario Larry Moss en Los Ángeles. ¿Y cuánto pensaban que valía esto? ¿Qué me ofrecieron para pagarme? La oferta final para hacer todo el juego como compra total, tarifa plana, fue de $4,000 dólares.

Esto es un insulto para mí. La cantidad de tiempo que me tomó trabajar en mi talento y todo lo que le he dado a este juego y a los fanáticos. Les pido a los fanáticos que boicoteen este juego y en su lugar gasten el dinero que ustedes habrían gastado en este juego donando a la caridad. No quería el mundo. No pedí demasiado. Solo estaba pidiendo un salario decente, y digno. Lo que hicieron fue legal, pero fue inmoral”.