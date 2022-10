Konami anuncia nuevos proyectos relacionados al NFT

Desde inicios de año, los NFT han sido motivo de polémicas, dado que el mercado de estos va sufriendo fluctuaciones bastante graves, a tal punto de no regresarles las inversiones a los accionistas. Sin embargo, hay compañías a las que no les ha ido mal, entre ellos Konami, quienes aún seguirán apostando por vender y comprar los Tokens no fungibles.

En la página oficial de la empresa se puede saber que están buscando con quienes aliarse y expandir el negocio, en sus planes está trabajar con proyectos Web 3.0, metaverso y hasta lanzar una plataforma de compraventa NFT. En esta podrían poner a sus ips más queridas para dicha explotación, ya que con Castlevania vendieron toda la mercancía.

Aquí lo que dice en su página:

Hemos estado investigando y desarrollando para incorporar la última tecnología en juegos y contenidos, y planeamos lanzar un servicio donde los jugadores puedan intercambiar sus NFTs dentro del juego a través de una plataforma de distribución única que utiliza blockchain. Para fortalecer aún más nuestra estructura y acelerar nuestro negocio, estamos buscando perfiles que trabajen junto a nosotros para expandir el negocio y evolucionar hacia un nuevo futuro para el entretenimiento digital.

Se presume que la construcción de los NFT será usado para sus juegos, donde podrían incluirse eFootball, entre otros que se mantengan activos, por lo que la saga de Yu-Gi-Oh! podría correr con este destino.

Aún falta por ver qué más planean hacer.

Vía: Konami

Nota del editor: Parece que Konami no va a desistir con sus planes, y si no les ha ido mal, francamente sería extraño que cambien de parecer. Ya veremos a futuro si el NFT les sigue rindiendo los frutos de las ganancias.