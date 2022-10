Revelan detalles de la serie spin off de El Pingüino de The Batman

Una de las actuaciones que llamó más la atención en la película de The Batman, fue la actitud de uno de sus villanos, El Pinguino, dado que demostró ser una persona a la altura de llamarse malvado. Por esa razón, contará con su propia serie spin off para la plataforma de HBO Max, y ahora se han revelado algunos detalles relacionados a esta producción.

Esto es lo que comentó el actor del personaje, Colin Farrell, respecto a la trama:

El Pingüino comienza aproximadamente una semana después de que termine la película The Batman. Así que Gotham todavía está un poco bajo el agua. Leí el primer guión del primer episodio, y comienza con mis pies chapoteando en el agua en la oficina de Falcone. Incluso solo eso, lo leí, y dije: ‘Oh, cielos’. Es encantador. Está muy bien escrito.

Por su parte, Lauren LeFranc ( Hemlock Grove, Marvel’s Agents of SHIELD ) está escribiendo el guión y se desempeña como showrunner en el spin off de The Batman , programa producido por Farrell, Matt Reeves y Dylan Clark.

Farrell continuó explicando:

El mundo que Matt Reeves creó para The Batman es uno que merece una mirada más profunda a través de los ojos de Oswald Cobblepot. No podría estar más emocionado de continuar con esta exploración de Oz a medida que sube a través de las filas oscuras para convertirse en El Pingüino. Será bueno tenerlo de vuelta en las calles de Ciudad Gótica para un poco de locura y un poco de caos.

La serie aún no tiene fecha de estreno.

Vía: Comicbook

Nota del editor: La película de The Batman fue un gran espectáculo, por lo que continuar con esta ciudad Gótica antes de tener la secuela en forma va a ser muy entretenido. Ojalá pronto nos den más noticias.