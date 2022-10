Henry Cavill confirma su regreso en el papel de Superman

Mucho se había mencionado que Henry Cavill había dejado oficialmente de ser Superman en el universo cinematográfico de DC, algo que desanimó a los fanáticos del personaje y actor en su momento. Sin embargo, parece que ya hay un alivio para todos, dado que mediante las redes sociales el propio Cavill dio un mensaje especial a los seguidores.

¡Spoilers adelante!

En su Instagram oficial, el actor nos dio a conocer lo obvio para quienes ya vieron la película de Black Adam, dado que en la escena post créditos se ve una interacción entre este antihéroe y el salvador de Metrópoli. Mismo que está siendo interpretado de nueva cuenta por Cavill. Solo que no quería decir nada por adelantado para dar la sorpresa a los fans.

También nos mostró una imagen hacia el nuevo vistazo del personaje, mencionando que esto solo es el principio de algo más grande.

Henry Cavill officially announcing his return as Superman via instagram: pic.twitter.com/zLFiCjVGJX

