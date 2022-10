Santa Monica habla sobre desarrollar God of War Ragnarok también para PS4

Estamos a muy poco tiempo para que God of War Ragnarok se estrene en el mercado, juego que inicialmente se pensó para hacer en la nueva consola de Sony, algo que al final terminó por ser todo lo contrario. Pues se confirmó también su arribo a PS4, y eso ha hecho pensar a los fans si sus desarrolladores, Santa Monica Studio, se iban a limitar por la decisión.

Afortunadamente, Bruno Velazquez, director de animación del estudio, comentó que no se limitaron en ningún tipo de aspecto, pues para empezar, estaban seguros que se trataba de un juego de PlayStation 4. Eso significa, que están explotando la consola en sus últimos suspiros, y eso mismo lo adaptaron con gráficas y mayor resolución en el dispositivo nuevo, PS5.

Esto le comentó al medio de Eurogamer:

No sentimos que estuviéramos limitados de ninguna manera, porque todos los objetivos que nos propusimos los pudimos alcanzar. En lo que respecta a God of War: Ragnarok, desde el principio sabíamos que iba a ser un juego para PS4, porque queríamos apoyar a los fans.

También habló de las sutiles diferencias con PS5:

PS5 es como la retroalimentación háptica, el audio 3D, un mayor tasa de frames y mejores gráficos y texturas. Eso es como la guinda del pastel. Así que, por supuesto la versión de PS5 va a ser la mejor manera de experimentarlo, pero la versión de PS4 va a ser uno de los juegos que expriman al máximo la consola. Como esa era nuestra filosofía, nunca nos sentimos limitados en los objetivos que nos propusimos.

Recuerda que God of War Ragnarok sale el 9 de noviembre para PS4 y PS5.

Vía: Eurogamer

Nota del editor: Hubiera sido interesante ver una entrega de God of War enteramente dirigida para PlayStation 5, pues a día de hoy la máquina no posee tantos juegos que expriman su potencial. Sin embargo, se entiende que Sony no iba a dejar de lado a sus consumidores de PS4.