Bleach: Thousand-Year Blood War añade personajes muy pedidos

Como ya se sabe, la nueva temporada Bleach se está entrenando actualmente en la plataforma de Disney Plus, con capítulos que se están liberando todos los lunes, y poco a poco emocionan a los fanáticos. Y ahora, ha llegado un momento importante en esta serie, dado que los personajes más pedidos al fin se están adaptando a la animación en 2D.

Concretamente, llegaron cuatro villanos a la Sociedad de Almas en el episodio tres de esta semana. El grupo siguió a Ywach cuando el líder de Quincy invadió la sede de Shinigami. Y estos Quincy son parte de una organización conocida como los Sternritters. Jugram, Robert, As Nodt y Bambietta completan este grupo, y quieren demostrar todos sus poderes.

couldn't ask for a better adaptation of sternritter's first invasion. i'm already thrilled for byakuya vs. as nodt in the next ep 🥹 pic.twitter.com/OOZZH1AOK4

— zerma; (@EVAN6ELI0N) October 24, 2022